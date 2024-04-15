Yüzünü Gerdirdikten Sonra Kendini Paylaşmaya Doyamayan Cenk Eren'in Değişimi Yine ve Yeniden Dillere Düştü!
Yüzünü Gerdirdikten Sonra Kendini Paylaşmaya Doyamayan Cenk Eren'in Değişimi Yine ve Yeniden Dillere Düştü!
Yüz gerdirme ameliyatının ardından kendini paylaşmalara doyamayan Cenk Eren, yine yeni bir pozunu paylaştı. Henüz şoku atlatamamış olanlar Cenk Eren'i yeniden diline doladı!
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90'lı yıllardan beri hayatımızda olan, dillere pelesenk parçalarıyla nam salmış ünlü şarkıcı Cenk Eren'i tanımayanınız yoktur!
Sık sık magazin gündemine oturmasa da paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman tüm gözleri üzerine toplayan Cenk Eren, geçtiğimiz haftalarda hiç beklenmedik bir şekilde erkeklerin de estetik yaptırdığı yeni düzene ayak uydurdu biliyorsunuz.
Meslektaşları gibi botoks, dolgu benzeri küçük müdahalelerle yetinmeyen ünlü şarkıcı, yüz gerdirme ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası ilk halini paylaştığında ise ortalık resmen ayağa kalktı!
Kimse gördüğü kişinin Cenk Eren olduğuna inanamazken, birkaç gün sonra bir fotoğraf daha geldi kendisinden!
Hatta vitesi artırdıkça artırdı kendisi. Ameliyattan sonra havaya giren Cenk Eren, "Ben Türkiye’nin George Clooney’siyim" demişti...
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Kendini çok beğendiği her halinden anlaşılan şarkıcı kendini paylaşmaya da doyamadı... Geçtiğimiz saatlerde "bir tane de gülerek olsun" diyerek yeni pozunu paylaşan Cenk Eren, şaşırmayacaksınız ama yine ve yeniden dillere düştü....
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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