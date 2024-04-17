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"Konuyu Kapatalım" Demişti, Kapatamadık: Yılmaz Erdoğan'ın Geciken Cansu Taşkın Açıklaması Dillere Fena Düştü

"Konuyu Kapatalım" Demişti, Kapatamadık: Yılmaz Erdoğan'ın Geciken Cansu Taşkın Açıklaması Dillere Fena Düştü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
17.04.2024 - 09:33

Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı dedikoduları hakkında sessizliğini ilk kez bozan ve Türk halkından konuyu kapatmasını rica eden Yılmaz Erdoğan'ın açıklaması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

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Ülke gündemini günlerdir meşgul eden Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın meselesine son nokta koyuldu biliyorsunuz...

Ülke gündemini günlerdir meşgul eden Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın meselesine son nokta koyuldu biliyorsunuz...

Cansu Taşkın'ın 'sevgiliyiz' açıklamasıyla başlayan konu, aralarındaki uçurum yaş farkı üzerinden dönen goygoya, Yılmaz Erdoğan'la samimi pozlarının ifşasına ve "izinsiz paylaşımlar" yüzünden dava açıldığı iddiasına kadar uzanmıştı.

Cansu Taşkın'ın 'sevgiliyiz' açıklamasıyla başlayan konu, aralarındaki uçurum yaş farkı üzerinden dönen goygoya, Yılmaz Erdoğan'la samimi pozlarının ifşasına ve "izinsiz paylaşımlar" yüzünden dava açıldığı iddiasına kadar uzanmıştı.

Cansu Taşkın'la dudak dudağa, kız kardeşi Elif Vurgun'la sürekli yan yana pozları paylaşılırken sessizliğini koruyan Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz saatlerde nihayet konuyla ilgili bir açıklamada bulunmaya karar verdi.

Cansu Taşkın'la dudak dudağa, kız kardeşi Elif Vurgun'la sürekli yan yana pozları paylaşılırken sessizliğini koruyan Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz saatlerde nihayet konuyla ilgili bir açıklamada bulunmaya karar verdi.

Cansu Taşkın'la bir ilişki yaşadığını doğrulayan Yılmaz Erdoğan, ilişkinin geçen sene bittiğini, kimseyi dava etmeyeceğini vurguladı ve Türk halkından konuyu kapatmasını rica etti.

Cansu Taşkın'la bir ilişki yaşadığını doğrulayan Yılmaz Erdoğan, ilişkinin geçen sene bittiğini, kimseyi dava etmeyeceğini vurguladı ve Türk halkından konuyu kapatmasını rica etti.

Kaçıranlar için olayın en başından sonuna tüm detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Yılmaz Erdoğan "konunun kapatılmasını rica ediyorum" dedi ama konu kapanamadı tabii 🙈

Yılmaz Erdoğan "konunun kapatılmasını rica ediyorum" dedi ama konu kapanamadı tabii 🙈
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Erdoğan'ın şiirsel açıklamasına tutulanlar yorumlara koştu, müthiş de goygoy döndü... Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

Erdoğan'ın şiirsel açıklamasına tutulanlar yorumlara koştu, müthiş de goygoy döndü... Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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Var mı artıran? Hadi yorumlarda buluşalım!

Var mı artıran? Hadi yorumlarda buluşalım!
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