"Konuyu Kapatalım" Demişti, Kapatamadık: Yılmaz Erdoğan'ın Geciken Cansu Taşkın Açıklaması Dillere Fena Düştü
"Konuyu Kapatalım" Demişti, Kapatamadık: Yılmaz Erdoğan'ın Geciken Cansu Taşkın Açıklaması Dillere Fena Düştü
Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı dedikoduları hakkında sessizliğini ilk kez bozan ve Türk halkından konuyu kapatmasını rica eden Yılmaz Erdoğan'ın açıklaması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Ülke gündemini günlerdir meşgul eden Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın meselesine son nokta koyuldu biliyorsunuz...
Cansu Taşkın'ın 'sevgiliyiz' açıklamasıyla başlayan konu, aralarındaki uçurum yaş farkı üzerinden dönen goygoya, Yılmaz Erdoğan'la samimi pozlarının ifşasına ve "izinsiz paylaşımlar" yüzünden dava açıldığı iddiasına kadar uzanmıştı.
Cansu Taşkın'la dudak dudağa, kız kardeşi Elif Vurgun'la sürekli yan yana pozları paylaşılırken sessizliğini koruyan Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz saatlerde nihayet konuyla ilgili bir açıklamada bulunmaya karar verdi.
Cansu Taşkın'la bir ilişki yaşadığını doğrulayan Yılmaz Erdoğan, ilişkinin geçen sene bittiğini, kimseyi dava etmeyeceğini vurguladı ve Türk halkından konuyu kapatmasını rica etti.
Yılmaz Erdoğan "konunun kapatılmasını rica ediyorum" dedi ama konu kapanamadı tabii 🙈
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Erdoğan'ın şiirsel açıklamasına tutulanlar yorumlara koştu, müthiş de goygoy döndü... Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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