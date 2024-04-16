Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Gerek Var mıydı? Uraz Kaygılaroğlu'nun Sevgilisinin İlk Sergisi İçin Verdiği Pozlar Büyük Tepki Çekti!

Gerek Var mıydı? Uraz Kaygılaroğlu'nun Sevgilisinin İlk Sergisi İçin Verdiği Pozlar Büyük Tepki Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
17.04.2024 - 00:48

Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin ilk sergisi için verdiği anormal pozlar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kadına şiddetin bir gün olsun bitmediği ülkemizin yarasına basan pozlar sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini topladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Pis Yedili'yle hayatımıza hızlı bir giriş yapan, seneler içinde verdiği kiloyla ve oyunculuğuyla daha da bir parlayan Uraz Kaygılaroğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Pis Yedili'yle hayatımıza hızlı bir giriş yapan, seneler içinde verdiği kiloyla ve oyunculuğuyla daha da bir parlayan Uraz Kaygılaroğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Birçok başarılı projede yer alan Kaygılaroğlu, oyunculuğunun yanında sempatik halleri ve özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden. 2014 yılında Melis İşiten'le evlenen, bir de kızı olan Uraz Kaygılaroğlu evliliğini 2019 yılında sonlandırmıştı.

Birçok başarılı projede yer alan Kaygılaroğlu, oyunculuğunun yanında sempatik halleri ve özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden. 2014 yılında Melis İşiten'le evlenen, bir de kızı olan Uraz Kaygılaroğlu evliliğini 2019 yılında sonlandırmıştı.

Boşanmanın ardından dost kalmayı başaran çiftin kızlarıyla beraber çıktığı tatiller de samimi halleri de hep olay oldu. Ama her şeyden çok Uraz Kaygılaroğlu'nun dünyalar güzeli kızı Ada'yla kurduğu şahane bağ övgü topladı!

Boşanmanın ardından dost kalmayı başaran çiftin kızlarıyla beraber çıktığı tatiller de samimi halleri de hep olay oldu. Ama her şeyden çok Uraz Kaygılaroğlu'nun dünyalar güzeli kızı Ada'yla kurduğu şahane bağ övgü topladı!

Uzunca bir süre kalbini kimselere açmayan Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir anda sanatçı Sayna Soleimanpour ile anılmaya başladı. Doğrulama da gecikmedi. Kaygılaroğlu, birkaç gün önce yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etmişti.

Uzunca bir süre kalbini kimselere açmayan Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir anda sanatçı Sayna Soleimanpour ile anılmaya başladı. Doğrulama da gecikmedi. Kaygılaroğlu, birkaç gün önce yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Sayna Soleimanpour, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilk sergisinin hazırlıkları için derlediği bir video paylaşmış, Uraz Kaygılaroğlu'nun da olduğu video ilgi çekmişti. Enteresan eserler göreceğimizi bir miktar anlamıştık ama bu kadarını da beklemiyorduk...

Sayna Soleimanpour, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilk sergisinin hazırlıkları için derlediği bir video paylaşmış, Uraz Kaygılaroğlu'nun da olduğu video ilgi çekmişti. Enteresan eserler göreceğimizi bir miktar anlamıştık ama bu kadarını da beklemiyorduk...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Birkaç saat önce sevgilisiyle pozunu, "yolun açık olsun" notuyla paylaşan Uraz Kaygılaroğlu 👇

Birkaç saat önce sevgilisiyle pozunu, "yolun açık olsun" notuyla paylaşan Uraz Kaygılaroğlu 👇

Açılışını bugün yapan sergiden aşk dolu bir pozunu da hikayesinde paylaştı 👇

Açılışını bugün yapan sergiden aşk dolu bir pozunu da hikayesinde paylaştı 👇

Fakat film asıl sergideki eserler sosyal medyaya sızmaya başlayınca koptu... Uraz Kaygılaroğlu'nun elinde kasap bıçağı, sevgilisinin kesik kafasını tutuğu pozu da👇

Fakat film asıl sergideki eserler sosyal medyaya sızmaya başlayınca koptu... Uraz Kaygılaroğlu'nun elinde kasap bıçağı, sevgilisinin kesik kafasını tutuğu pozu da👇

Yine aynı konseptte, bu sefer jilet bir takımla sofrada sevgilisinin kesik kafasıyla oturduğu pozu da sosyal medya kullanıcılarını fazlasıyla rahatsız etti.

Yine aynı konseptte, bu sefer jilet bir takımla sofrada sevgilisinin kesik kafasıyla oturduğu pozu da sosyal medya kullanıcılarını fazlasıyla rahatsız etti.

Kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin bir gün olsun dinmediği ülkemizin en büyük yarasına tuz basan "sanat eserleri" ortalığı resmen ayağa kaldırdı.

Kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin bir gün olsun dinmediği ülkemizin en büyük yarasına tuz basan "sanat eserleri" ortalığı resmen ayağa kaldırdı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkileri gören Uraz Kaygılaroğlu'ndan ise açıklama gecikmedi. Hoş, siz ne anlarsınız, bu bir açıklama mıdır bilemiyoruz. Sakin mi olmalıyız "dostlar?" Ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkileri gören Uraz Kaygılaroğlu'ndan ise açıklama gecikmedi. Hoş, siz ne anlarsınız, bu bir açıklama mıdır bilemiyoruz. Sakin mi olmalıyız "dostlar?" Ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
15
8
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
KumdanKum

sürruhhastalizm...

Leyla Güner

Ota b.ka sanat denmesine de... Tamam abicim en elit sanatçı sensin. Biz anlayamayız o iğrenç konseptteki duygusal derinliği. Bu arada çok uzun yazmışsın ama ... Devamını Gör