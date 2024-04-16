Gerek Var mıydı? Uraz Kaygılaroğlu'nun Sevgilisinin İlk Sergisi İçin Verdiği Pozlar Büyük Tepki Çekti!
Gerek Var mıydı? Uraz Kaygılaroğlu'nun Sevgilisinin İlk Sergisi İçin Verdiği Pozlar Büyük Tepki Çekti!
Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin ilk sergisi için verdiği anormal pozlar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kadına şiddetin bir gün olsun bitmediği ülkemizin yarasına basan pozlar sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini topladı!
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Pis Yedili'yle hayatımıza hızlı bir giriş yapan, seneler içinde verdiği kiloyla ve oyunculuğuyla daha da bir parlayan Uraz Kaygılaroğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.
Birçok başarılı projede yer alan Kaygılaroğlu, oyunculuğunun yanında sempatik halleri ve özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden. 2014 yılında Melis İşiten'le evlenen, bir de kızı olan Uraz Kaygılaroğlu evliliğini 2019 yılında sonlandırmıştı.
Boşanmanın ardından dost kalmayı başaran çiftin kızlarıyla beraber çıktığı tatiller de samimi halleri de hep olay oldu. Ama her şeyden çok Uraz Kaygılaroğlu'nun dünyalar güzeli kızı Ada'yla kurduğu şahane bağ övgü topladı!
Uzunca bir süre kalbini kimselere açmayan Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir anda sanatçı Sayna Soleimanpour ile anılmaya başladı. Doğrulama da gecikmedi. Kaygılaroğlu, birkaç gün önce yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etmişti.
Sayna Soleimanpour, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilk sergisinin hazırlıkları için derlediği bir video paylaşmış, Uraz Kaygılaroğlu'nun da olduğu video ilgi çekmişti. Enteresan eserler göreceğimizi bir miktar anlamıştık ama bu kadarını da beklemiyorduk...
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Birkaç saat önce sevgilisiyle pozunu, "yolun açık olsun" notuyla paylaşan Uraz Kaygılaroğlu 👇
Açılışını bugün yapan sergiden aşk dolu bir pozunu da hikayesinde paylaştı 👇
Fakat film asıl sergideki eserler sosyal medyaya sızmaya başlayınca koptu... Uraz Kaygılaroğlu'nun elinde kasap bıçağı, sevgilisinin kesik kafasını tutuğu pozu da👇
Yine aynı konseptte, bu sefer jilet bir takımla sofrada sevgilisinin kesik kafasıyla oturduğu pozu da sosyal medya kullanıcılarını fazlasıyla rahatsız etti.
Kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin bir gün olsun dinmediği ülkemizin en büyük yarasına tuz basan "sanat eserleri" ortalığı resmen ayağa kaldırdı.
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Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkileri gören Uraz Kaygılaroğlu'ndan ise açıklama gecikmedi. Hoş, siz ne anlarsınız, bu bir açıklama mıdır bilemiyoruz. Sakin mi olmalıyız "dostlar?" Ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
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sürruhhastalizm...
Ota b.ka sanat denmesine de... Tamam abicim en elit sanatçı sensin. Biz anlayamayız o iğrenç konseptteki duygusal derinliği. Bu arada çok uzun yazmışsın ama ... Devamını Gör
sövdüm