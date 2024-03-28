Uraz Kaygılaroğlu'ndan Yeni Sevgilisi İçin İlanıaşk "Hayırlı Olsun Diyelim" İtirafıyla Geldi
Uraz Kaygılaroğlu'ndan Yeni Sevgilisi İçin İlanıaşk "Hayırlı Olsun Diyelim" İtirafıyla Geldi
Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuk performansıyla genç kızların sevgilisi olan Uraz Kaygılaroğlu, son dönemlerde fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'la sevgili olduğu iddialarıyla gündemimizde yer alıyordu. Fotoğraflarından görmüş olsak da dilinden duymayı beklediğimiz Kaygılaroğlu, sonunda aşkını ilan etti.
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Star TV'nin dikkat çeken yapımlarından Sakla Beni dizisinin Mete'si olarak karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu'nu hayranlıkla izlemeye devam ediyoruz.
2008 yılında Milyonda Bir dizisiyle adım attığı sektörde birbirinden fenomen işlerin altına atan Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuk konusundaki başarısının yanı sıra sempatik karakteriyle de dikkat çekiyor elbette.
Özel hayatı konusunda da epey merak edilen Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten'le evliliğini bitirse de aralarındaki arkadaşlık bağıyla herkese medeniyet örneği sergiliyor.
Tabii boşanmasının ardından bu kadar yakışıklı bir oyuncunun özel hayatına ilişkin merak daha da artan bir hale gelmişti!
Fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile sevgili olduğu söylendiği sırada, Soleimanpour'dan Kaygılaroğlu'nun köpeğiyle bir poz gelmişti.
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Ardından Sayman Soleimanpour ve Uraz Kaygılaroğlu'nu ilk kez aynı karede bu şekilde görmüştük!
Yanlarında da Kaygılaroğlu'nun kızı Ada var.
Ardından Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşklarını doğrular nitelikle bir paylaşım gelmişti!
Bir kez de kendi ağzıyla itiraf etsin istediğimiz Uraz Kaygılaroğlu, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusunun üzerine ilişkiyi doğruladı.
Nasıl tanıştıkları sorulunca ise "Özel konular bunlar" diyerek kaçıyor.
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