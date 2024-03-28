Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Uraz Kaygılaroğlu'ndan Yeni Sevgilisi İçin İlanıaşk "Hayırlı Olsun Diyelim" İtirafıyla Geldi

Uraz Kaygılaroğlu'ndan Yeni Sevgilisi İçin İlanıaşk "Hayırlı Olsun Diyelim" İtirafıyla Geldi

GNS
GNS - Onedio Editörü
28.03.2024 - 10:51

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuk performansıyla genç kızların sevgilisi olan Uraz Kaygılaroğlu, son dönemlerde fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'la sevgili olduğu iddialarıyla gündemimizde yer alıyordu. Fotoğraflarından görmüş olsak da dilinden duymayı beklediğimiz Kaygılaroğlu, sonunda aşkını ilan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Star TV'nin dikkat çeken yapımlarından Sakla Beni dizisinin Mete'si olarak karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu'nu hayranlıkla izlemeye devam ediyoruz.

Star TV'nin dikkat çeken yapımlarından Sakla Beni dizisinin Mete'si olarak karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu'nu hayranlıkla izlemeye devam ediyoruz.

Şimdiye kadar birbirinden farklı rollere hayat vererek hepimizi şaşkına çeviren, dramdan komediye, romantizmden aile işlerine her rolün üstesinden gelen ve bizi ekran başına toplayan ünlü oyuncuyu yakından takip etmemek elde değil.

2008 yılında Milyonda Bir dizisiyle adım attığı sektörde birbirinden fenomen işlerin altına atan Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuk konusundaki başarısının yanı sıra sempatik karakteriyle de dikkat çekiyor elbette.

2008 yılında Milyonda Bir dizisiyle adım attığı sektörde birbirinden fenomen işlerin altına atan Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuk konusundaki başarısının yanı sıra sempatik karakteriyle de dikkat çekiyor elbette.

Kendisinin sosyal medya kullanımından tutun da yaptığı açıklamalara, setteki kamera arkası videolarından tutun da hayranları tarafından kayda alınan anlarına baktığımızda ne denli içten biri olduğunu görüyoruz.

Özel hayatı konusunda da epey merak edilen Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten'le evliliğini bitirse de aralarındaki arkadaşlık bağıyla herkese medeniyet örneği sergiliyor.

Özel hayatı konusunda da epey merak edilen Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten'le evliliğini bitirse de aralarındaki arkadaşlık bağıyla herkese medeniyet örneği sergiliyor.

Çift ailelerini bile şoke eden hızlı kararlarıyla 2014 yılında evlenmişti. 2019 yılında ise anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıklarını dile getirmişlerdi. Birbirlerini hala çok sevdiklerini ancak evliliği başaramadıklarını ifade etmişlerdi. Hala sık sık bir araya gelen ve kızları Ada'nın sürekli yanında olan ikili herkese örnek olunacak davranışlar sergiliyor.

Tabii boşanmasının ardından bu kadar yakışıklı bir oyuncunun özel hayatına ilişkin merak daha da artan bir hale gelmişti!

Tabii boşanmasının ardından bu kadar yakışıklı bir oyuncunun özel hayatına ilişkin merak daha da artan bir hale gelmişti!

Yanında kimi görseler 'sevgiliniz mi?' diye sorar olmuşlardı. Ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun bu sefer gerçekten yeni bir aşka yelken açtığına dair duyumlar almıştık.

Fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile sevgili olduğu söylendiği sırada, Soleimanpour'dan Kaygılaroğlu'nun köpeğiyle bir poz gelmişti.

Fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile sevgili olduğu söylendiği sırada, Soleimanpour'dan Kaygılaroğlu'nun köpeğiyle bir poz gelmişti.

Aşk iddiaları daha gündeme yeni yeni düşerken bu paylaşım bir nevi duyuru gibi gelmişti hepimize.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ardından Sayman Soleimanpour ve Uraz Kaygılaroğlu'nu ilk kez aynı karede bu şekilde görmüştük!

Ardından Sayman Soleimanpour ve Uraz Kaygılaroğlu'nu ilk kez aynı karede bu şekilde görmüştük!

Yanlarında da Kaygılaroğlu'nun kızı Ada var.

Yanlarında da Kaygılaroğlu'nun kızı Ada var.

ORtamın kalabalıklığı ile aşk mı değil mi net bir şey belli olmazken iddialar günden güne kuvvetlenmeye devam ediyordu.

Ardından Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşklarını doğrular nitelikle bir paylaşım gelmişti!

Ardından Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşklarını doğrular nitelikle bir paylaşım gelmişti!

Sayna Soleimanpour ise bu paylaşımı kalp emojisi koyarak alıntılamıştı.

Bir kez de kendi ağzıyla itiraf etsin istediğimiz Uraz Kaygılaroğlu, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusunun üzerine ilişkiyi doğruladı.

Bir kez de kendi ağzıyla itiraf etsin istediğimiz Uraz Kaygılaroğlu, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusunun üzerine ilişkiyi doğruladı.

'Evet, 'hayırlı olsun' diyelim. Gayet güzel gidiyor, her şey yolunda.'

Nasıl tanıştıkları sorulunca ise "Özel konular bunlar" diyerek kaçıyor.

Nasıl tanıştıkları sorulunca ise "Özel konular bunlar" diyerek kaçıyor.

Ne diyelim, tekrar hayırlı olsun! 

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?