Uraz Kaygılaroğlu'ndan Yeni Sevgilisi İçin İlanıaşk "Hayırlı Olsun Diyelim" İtirafıyla Geldi

Çift ailelerini bile şoke eden hızlı kararlarıyla 2014 yılında evlenmişti. 2019 yılında ise anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıklarını dile getirmişlerdi. Birbirlerini hala çok sevdiklerini ancak evliliği başaramadıklarını ifade etmişlerdi. Hala sık sık bir araya gelen ve kızları Ada'nın sürekli yanında olan ikili herkese örnek olunacak davranışlar sergiliyor.