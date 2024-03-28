Survivor All Star'a Katılmayan Adem Kılıççı Programın Gerçek Yüzünü Anlatarak "Acun Ilıcalı'ya Kırgınım" Dedi

'Rekabetin kirlenmemesi çok önemli kirli bir rekabet vardı ama bunu yapan Nisa değildi. Nisa zaman zaman çocukluklar yapardı bunları normal karşılıyorum ama durum daha inlerine girerek daha kötü yapan insanlar vardı. Adem olmasın da kim olursa olsun... Yarışmada çok yıprandım ama Nisa'nın şampiyon olması bana hiç koymadı hatta sevindim de...'