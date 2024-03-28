Survivor All Star'a Katılmayan Adem Kılıççı Programın Gerçek Yüzünü Anlatarak "Acun Ilıcalı'ya Kırgınım" Dedi
Survivor All Star'a Katılmayan Adem Kılıççı Programın Gerçek Yüzünü Anlatarak "Acun Ilıcalı'ya Kırgınım" Dedi
Survivor All Star 2024 sezonu dilimizden düşmüyor. Sadece yarışmaya katılan eski isimler değil, kadroda yer almayan eski Survivorlar da gündemimizden düşmüyor. Bu isimlerden biri de Katarsis'e katılan Adem Kılıççı. Survivor'ın gerçek yüzünü anlatan ve Acun Ilıcalı'ya kırgın olduğunu söyleyen Adem Kılıççı'nın itirafları oldukça dikkat çekecek!
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Survivor'ın sevilen yüzlerinden, başarısıyla dikkat çeken isimlerinden bir tanesi Adem Kılıççı'ydı hatırlarsanız.
Ancak hayranlarından gelen mesajların ardından bu yıl programda yer almayacağını dile getirmişti.
Survivor All Star 2024 kadrosuna katılmasa da yaptığı açıklamalar ve göndermelerle adından söz ettirmeye devam ediyor Kılıççı.
Katarsis'te Gökhan Çınar'ın konuğu olan Adem Kılıççı, Survivor'a dair yaptığı itiraflarla bir hayli dikkat çekti. "Survivor'da özgür değilsin. Mevsimlik bir işçi gibisin." sözleri izleyenleri şaşırttı.
Survivor'ın gerçek yüzünden bahseden Kılıççı, yarışmacıların o dönem perişan olduğundan bahsetti.
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Sosyal medyada olay olan ve herkesin hala konuşmaya devam ettiği Nisa Bölükbaşı'nın kendisinin ikinci olmasına sebep olan şampiyonluğu hakkında konuştu.
Gökhan Çınar da elbette herkes gibi Survivor All Star 2024'e neden katılmadığını sordu. Adem Kılıççı ise "Bu yıl çok konuştuk Acun abiyle, çok güzel teklif verdi..." diye başladı sözlerine.
Acun Ilıcalı'yı sevip sevmediği sorulduğundaysa "Kırgınım" cevabıyla oldukça dikkat çekti.
Kendi projesini anlattığında Acun Ilıcalı'dan olumsuz yanıtlar aldığını söyleyen Adem Kılıççı, "Survivor'a gitmeme sebeplerimden biri de o. Hiç umursamadı." dedi.
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