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Survivor All Star'a Katılmayan Adem Kılıççı Programın Gerçek Yüzünü Anlatarak "Acun Ilıcalı'ya Kırgınım" Dedi

Survivor All Star'a Katılmayan Adem Kılıççı Programın Gerçek Yüzünü Anlatarak "Acun Ilıcalı'ya Kırgınım" Dedi

Acun Ilıcalı survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.03.2024 - 08:52

Survivor All Star 2024 sezonu dilimizden düşmüyor. Sadece yarışmaya katılan eski isimler değil, kadroda yer almayan eski Survivorlar da gündemimizden düşmüyor. Bu isimlerden biri de Katarsis'e katılan Adem Kılıççı. Survivor'ın gerçek yüzünü anlatan ve Acun Ilıcalı'ya kırgın olduğunu söyleyen Adem Kılıççı'nın itirafları oldukça dikkat çekecek!

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Survivor'ın sevilen yüzlerinden, başarısıyla dikkat çeken isimlerinden bir tanesi Adem Kılıççı'ydı hatırlarsanız.

Survivor'ın sevilen yüzlerinden, başarısıyla dikkat çeken isimlerinden bir tanesi Adem Kılıççı'ydı hatırlarsanız.

Katıldığı ilk yıl şampiyonlukla ayrılan Adem Kılıççı, All Star performansıyla ikinci olmuştu. Yarışmada sergilediği tavırlar sayesinde büyük bir kitlenin takdirini kazanan Adem, All Star 2024 kadrosunun beklenen isimlerindendi.

Ancak hayranlarından gelen mesajların ardından bu yıl programda yer almayacağını dile getirmişti.

Ancak hayranlarından gelen mesajların ardından bu yıl programda yer almayacağını dile getirmişti.

Bu açıklamayı yapmasının ardından iddialara göre Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı kendisine teklif götürse bile rest çekmişti. Ayda 350 bin ya da 20 milyon değerinde bir ev istediği söylenen Adem, 'Yanlış haber, uçağı istedim vermedi' diyerek dalga geçmişti.

Survivor All Star 2024 kadrosuna katılmasa da yaptığı açıklamalar ve göndermelerle adından söz ettirmeye devam ediyor Kılıççı.

Survivor All Star 2024 kadrosuna katılmasa da yaptığı açıklamalar ve göndermelerle adından söz ettirmeye devam ediyor Kılıççı.

İzlediği bölümler ve fragmanların ardından yarışmacıların seviyelerine göndermede bulunan ve her paylaşımında 'İyi ki katılmamışım' vurgusu yapan Adem'in neden böyle düşündüğü tabii ki merak ediliyordu.

Katarsis'te Gökhan Çınar'ın konuğu olan Adem Kılıççı, Survivor'a dair yaptığı itiraflarla bir hayli dikkat çekti. "Survivor'da özgür değilsin. Mevsimlik bir işçi gibisin." sözleri izleyenleri şaşırttı.

Katarsis'te Gökhan Çınar'ın konuğu olan Adem Kılıççı, Survivor'a dair yaptığı itiraflarla bir hayli dikkat çekti. "Survivor'da özgür değilsin. Mevsimlik bir işçi gibisin." sözleri izleyenleri şaşırttı.

'Mesela özgürlük orada özgür değilsin hiçbir şekilde mevsimlik bir işçi gibisin sabah 6'da kaldırırlar seni oyun öncesi röportajlar yapılır gelirsin. Hadi arkadaşlar... Sonuçta televizyona bir çekeceksiniz yani biz nasıl çekeceğiz diyorlar; oturun hep beraber işte konuşun oyunu önü değerlendirmesi yapın. İşçisin yani sen orada oturuyorsun çalışıyorsun ha bundan rahatsız olmuyorsun, mesela bazı günler ben istemiyordum millet bunun için can atar...'

Survivor'ın gerçek yüzünden bahseden Kılıççı, yarışmacıların o dönem perişan olduğundan bahsetti.

Survivor'ın gerçek yüzünden bahseden Kılıççı, yarışmacıların o dönem perişan olduğundan bahsetti.

'Gidersin oyuna oyun 4-5 saat sürer. Bazı günler 8 saat süren oyunlar vardır hiç unutmam bir oyunumuz 12 saat sürmüştü ve gece yarısı sabaha karşı bitti. Sonra oradan çıkıyorsunuz bazen üstünüz çamur bazen ıslak, tişörtün yok yeni onu kurutmaya çalışıyorsun ateş yakıyorsun kurutuyorsun zor, adaya gittiğinde zaten pertin çıkıyor ve günün hep böyle geçiyor ya zor bir yer Survivor.'

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Sosyal medyada olay olan ve herkesin hala konuşmaya devam ettiği Nisa Bölükbaşı'nın kendisinin ikinci olmasına sebep olan şampiyonluğu hakkında konuştu.

Sosyal medyada olay olan ve herkesin hala konuşmaya devam ettiği Nisa Bölükbaşı'nın kendisinin ikinci olmasına sebep olan şampiyonluğu hakkında konuştu.

'Rekabetin kirlenmemesi çok önemli kirli bir rekabet vardı ama bunu yapan Nisa değildi. Nisa zaman zaman çocukluklar yapardı bunları normal karşılıyorum ama durum daha inlerine girerek daha kötü yapan insanlar vardı. Adem olmasın da kim olursa olsun... Yarışmada çok yıprandım ama Nisa'nın şampiyon olması bana hiç koymadı hatta sevindim de...'

Gökhan Çınar da elbette herkes gibi Survivor All Star 2024'e neden katılmadığını sordu. Adem Kılıççı ise "Bu yıl çok konuştuk Acun abiyle, çok güzel teklif verdi..." diye başladı sözlerine.

Gökhan Çınar da elbette herkes gibi Survivor All Star 2024'e neden katılmadığını sordu. Adem Kılıççı ise "Bu yıl çok konuştuk Acun abiyle, çok güzel teklif verdi..." diye başladı sözlerine.

'Bu yıl çok konuştuk Acun abiyle, 4-5 kere görüştük. Çok güzel bir teklif verdi ama ben sadece sosyal medya için gidip para kazanayım kafasında değildim. Mücadeleye hazır mıyım değil miyim ona bakarım. Bir hayalim de var burada kalmam gerekti, Türkiye'nin en büyük dövüş projesini yapmak istiyorum.'

Acun Ilıcalı'yı sevip sevmediği sorulduğundaysa "Kırgınım" cevabıyla oldukça dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'yı sevip sevmediği sorulduğundaysa "Kırgınım" cevabıyla oldukça dikkat çekti.

'Çok. Ama kırgınım biraz. Hayallerini gerçekleştirmiş bir adam Acun abi, zamanında ona yapamazsın dediklerinde gelip Türkiye'nin medya patronu oldu.'

Kendi projesini anlattığında Acun Ilıcalı'dan olumsuz yanıtlar aldığını söyleyen Adem Kılıççı, "Survivor'a gitmeme sebeplerimden biri de o. Hiç umursamadı." dedi.

Kendi projesini anlattığında Acun Ilıcalı'dan olumsuz yanıtlar aldığını söyleyen Adem Kılıççı, "Survivor'a gitmeme sebeplerimden biri de o. Hiç umursamadı." dedi.

'Ben ona projemi anlattığımda batacaksın, paranı ziyan edeceksin dedi. Gitmeme sebeplerimden bir tanesi de o. Hiç umursamadı.

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