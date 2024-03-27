TV'de Yayınlanmadı! Survivor Konseyine Berna ve Damla Tartışması Damga Vurdu!
TV'de Yayınlanmadı! Survivor Konseyine Berna ve Damla Tartışması Damga Vurdu!
Olayların son bulmadığı Survivor All Star'a bu defa Berna ve Damla'nın kavgası damgasını vurdu. TV'de yayınlanmayan konseyde Berna ve Damla bir anda birbirine girerken o anlar izleyenleri şaşırttı.
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Bitmeyen kavgalar, açlıktan yapılan hırsızlıklar, yarışmacılar arasındaki aşk iddiaları derken Survivor All Star en unutulmaz sezonlarından biriyle ekranda.
Yarışmada kaos asla son bulmazken son olay Mavi takım yarışmacılarından Berna ve Damla arasında yaşandı.
Performansı iyi olmasına rağmen konseyde ismi yazılan Berna takım arkadaşlarına sitem eden bir konuşma yapınca Damla müdahale edip isim vermesini istedi.
Bir anda başlayan tartışma televizyonda yayınlanmazken, Damla'nın Berna'ya "Bana samimiyetsiz geliyorsun. Sanki insanlar seni zorluyor dışlıyor gibi bir ambiyans yaratıyorsun" diyerek eleştirmesi damga vurdu.
Görüntülerde Berna isim vermezken Damla, "Anlamamışlığın altına sığınarak tepki gösteriyorsun. Biraz daha cesaretli olsan isim verirdin" şeklinde tepki gösterdi.
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