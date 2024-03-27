Perşembe Akşamlarının Sevilen Dizisi İnci Taneleri'ne İki Ünlü Oyuncu Birden Dahil Oluyor!
Perşembe Akşamlarının Sevilen Dizisi İnci Taneleri'ne İki Ünlü Oyuncu Birden Dahil Oluyor!
Kaynak: https://twitter.com/TvDunyasii/status...
Kanal D ekranlarında perşembe günleri yayınlanan ve daha ilk bölümünden itibaren büyük ses getiren İnci Taneleri'ne iki ünlü oyuncu birden katılıyor.
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Perşembe günlerinin en çok izlenen yapımlarından olmayı başaran İnci Taneleri'nde olaylar gittikçe derinleşiyor.
Azem sonunda oğlunu buldu bulmasına ama izleyici kızıyla ilgili bir an önce gelişme yaşanmasını bekliyor.
Aynı zamanda eşini kimin öldürdüğüyle ilgili bir gelişme yaşanması da beklentiler arasında.
Televizyon Dünyası'nın haberine göre yeni bölümünde diziye iki ünlü oyuncu geliyor.
Selim Erdoğan'ın Reyyaz karakteriyle kadroya tamamen dahil olmasının yanı sıra Bekir Aksoy da Cenk karakteriyle konuk olarak diziye katılacak.
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Bakalım bu iki oyuncunun dizinin hikayesine ne gibi bir katkısı olacak?
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