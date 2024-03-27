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Perşembe Akşamlarının Sevilen Dizisi İnci Taneleri'ne İki Ünlü Oyuncu Birden Dahil Oluyor!

Perşembe Akşamlarının Sevilen Dizisi İnci Taneleri'ne İki Ünlü Oyuncu Birden Dahil Oluyor!

Yılmaz Erdoğan
themyscira - Misafir Editör
27.03.2024 - 13:39

Kanal D ekranlarında perşembe günleri yayınlanan ve daha ilk bölümünden itibaren büyük ses getiren İnci Taneleri'ne iki ünlü oyuncu birden katılıyor.

Kaynak: https://twitter.com/TvDunyasii/status...
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Perşembe günlerinin en çok izlenen yapımlarından olmayı başaran İnci Taneleri'nde olaylar gittikçe derinleşiyor.

Perşembe günlerinin en çok izlenen yapımlarından olmayı başaran İnci Taneleri'nde olaylar gittikçe derinleşiyor.

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Bakalım bu iki oyuncunun dizinin hikayesine ne gibi bir katkısı olacak?

Bakalım bu iki oyuncunun dizinin hikayesine ne gibi bir katkısı olacak?

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