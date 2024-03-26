Bu Kadar Kötülüğü Biz de Beklemiyorduk: Bahar, Timur ve Rengin'in İlişkisini Öğrendi mi?
Bu Kadar Kötülüğü Biz de Beklemiyorduk: Bahar, Timur ve Rengin'in İlişkisini Öğrendi mi?
İzleyicinin kalbinde çiçekler açtıran Bahar dizisi yedinci bölümüyle ekranlara geldi. Ancak dizide Timur ve annesinin varlığı, Rengin'in bitmek bilmez Bahar kini bir miktar izleyiciyi geriyor açıkçası. Yine de beklenilen oldu, Timur ve Rengin arasındaki ilişki sonunda açığa çıktı!
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İlk bölümden itibaren büyük beğeni toplayan ve reyting rekoruna doğru koşan Bahar, izleyiciyi güldürdüğü kadar dramıyla da duygulandırmayı başarıyor.
Bahar'ın iyi kalbi ve tüm iyi niyetine rağmen Timur gibi bir kocaya çatmış olması bizleri öfkelendirse de Evren'le iyileşmeyi umut ederek ekrana daha çok kilitleniyoruz.
Yedinci bölüm fragmanıyla birlikte Parla'nın gerçek babasının Timur olduğunu öğrenmiş ve tümör kişisine fazlasıyla kinlenmiştik.
Evren'in onları görmesiyle de gerçeklerin bir an önce ortaya çıkacağına dair umutlarımız artmıştı.
Bölümün final sahnesinde Bahar, Rengin'in Parla'nın annesi olduğunu öğrendi ve parçaları birleştirerek hayatındaki insanın Timur olduğunu anladı.
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Bunun üzerine başladı bizim mesai... Umuyoruz ki Bahar gerçekleri anlamıştır ve önümüzdeki salı bir an önce gelir!
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