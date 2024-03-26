Bahar'a Renk Katacak! Ünlü Oyuncu Zeynep Karakteriyle Bahar Dizisi Kadrosuna Dahil Oldu
Bahar'a Renk Katacak! Ünlü Oyuncu Zeynep Karakteriyle Bahar Dizisi Kadrosuna Dahil Oldu
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi, ekran macerasına başlar başlamaz fazlasıyla sevildi. Reyting rekoruna koşan dizinin kadrosuna yepyeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Müjgan Ferhan Şensoy da kadrodaki yerini aldı!
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Televizyon ekranlarına bahar getirmeyi başaran yepyeni dizimiz, her hafta izleyiciyi ekrana daha çok kilitlemeyi başarıyor.
Dizide her karakter o kadar iyi işlenmiş ki en nefret ettiğimiz karakter olan Tümör bile sevimli geliyor.
Olaylar nereye bağlanacak diye merak ederken diziye yepyeni oyuncuların katılacağını da öğreniyoruz tabii bir yandan.
Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy dizinin kadrosuna dahil olarak ekranlara geri döndü!
Güzel oyuncu dizide Zeynep karakterine hayat vereceği ve izleyiciyi hikayesiyle duygulandırdı.
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