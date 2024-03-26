Reyting Rekoru Kırmıştı: Neslihan Atagül'den Yıllar Sonra Gelen "Kara Sevda" İtirafı!
Reyting Rekoru Kırmıştı: Neslihan Atagül'den Yıllar Sonra Gelen "Kara Sevda" İtirafı!
Bir döneme damga vuran ve etkisi hala süren Kara Sevda dizisinin izlemeyen neredeyse kalmazken, dizinin başrolü Neslihan Atagül popüler dizi hakkında yıllar sonra konuştu.
KAYNAK: Verissimo
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Neslihan Atagül, Burak Özçivit ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Kara Sevda dizisi Türk televizyonlarına damgasını vurmuş bir yapım.
Dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala karakterlerinden tutun da ikonik final sahnesine kadar gündem olmayı başarırken, dizinin başrolü Neslihan Atagül yıllar sonra Kara Sevda hakkında konuştu.
İtalya'da Verissimo programına konuk olan Atagül, yalnızca Türkiye değil tüm dünyada izlenme rekorları kıran Kara Sevda kendisine sorulduğunda şu yanıtı verdi:
"Çok büyük başarı yakalayacak ya da, hiç başarı yakalamayacak gibi bir kıstas düşünmemiştim. Senaryoyu okuduğumda kendime lütfen bunun içinde ol Neslihan dediğim bir işti."
"Sonrasında tabiki o kadar çalışmanın, yoğunluğun ve özverinin ardından ödüllere layık görülmek ve bu kadar çok insanın sevgisini kazanmak bizim için büyük bir mutluluk. Umarım daha da artarak çoğalır bu."
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