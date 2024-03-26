Kızıl Goncalar'da Levent'in "Atatürk" Hakkında Söyledikleri Tüyleri Diken Diken Etti
Kızıl Goncalar'da Levent'in "Atatürk" Hakkında Söyledikleri Tüyleri Diken Diken Etti
NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar reytingleri altüst etmeye devam ederken, son bölümde Levent'in Atatürk hakkında söyledikleri resmen tüylerimizi diken diken etti.
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Yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni toplayan Kızıl Goncalar reytingleri altüst etmeye devam ediyor.
İlgi çekici senaryosuyla her bölümü sosyal medyanın gündemine oturan dizi bu kez son bölümünde Levent karakterinin tiradıyla viral oldu.
Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakterinin babası Suavi'ye Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği Hatay'ı kurtarmak için yaşadıklarını anlattığı sahne resmen tüylerimizi diken diken etti.
Levent'in o sahnesi kısa sürede viral olurken izleyicilerden övgü dolu yorumlar aldı.
İşte ayakta alkışlanan o sahne:
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