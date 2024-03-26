Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'da Levent'in "Atatürk" Hakkında Söyledikleri Tüyleri Diken Diken Etti

Kızıl Goncalar'da Levent'in "Atatürk" Hakkında Söyledikleri Tüyleri Diken Diken Etti

Atatürk Kızıl Goncalar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 14:14

NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar reytingleri altüst etmeye devam ederken, son bölümde Levent'in Atatürk hakkında söyledikleri resmen tüylerimizi diken diken etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni toplayan Kızıl Goncalar reytingleri altüst etmeye devam ediyor.

Yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni toplayan Kızıl Goncalar reytingleri altüst etmeye devam ediyor.

İlgi çekici senaryosuyla her bölümü sosyal medyanın gündemine oturan dizi bu kez son bölümünde Levent karakterinin tiradıyla viral oldu.

İlgi çekici senaryosuyla her bölümü sosyal medyanın gündemine oturan dizi bu kez son bölümünde Levent karakterinin tiradıyla viral oldu.

Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakterinin babası Suavi'ye Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği Hatay'ı kurtarmak için yaşadıklarını anlattığı sahne resmen tüylerimizi diken diken etti.

Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakterinin babası Suavi'ye Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği Hatay'ı kurtarmak için yaşadıklarını anlattığı sahne resmen tüylerimizi diken diken etti.

Levent'in o sahnesi kısa sürede viral olurken izleyicilerden övgü dolu yorumlar aldı.

Levent'in o sahnesi kısa sürede viral olurken izleyicilerden övgü dolu yorumlar aldı.

İşte ayakta alkışlanan o sahne:

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz bu sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?