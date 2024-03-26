Kızılcık Şerbeti Kamera Arkasından Doğa ve Mustafa'nın Güldüren Halleri!
Kızılcık Şerbeti Kamera Arkasından Doğa ve Mustafa'nın Güldüren Halleri!
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti setinden bir kamera arkası videosu geldi. Dizide Mustafa'yı canlandıran Emrah Altıntoprak ve Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı video izleyenleri epey güldürdü.
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Yayınlandığı andan itibaren fenomen haline gelen Kızılcık Şerbeti her hafta izleyicileri ekrana bağlamayı başarıyor.
Özellikle final sahneleriyle büyük bombalar patlatan dizi "Şerbo akımı" başlatırken, dizinin kendisi kadar setten gelen kamera arkası görüntüleri de bir o kadar rağbet görüyor.
Hem set ekibi hem oyuncular sık sık setten görüntüler paylaşırken, dizinin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak, Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'yla bir set anısını paylaştı.
Sette birbirlerinin yüzüne gülüp arkasından konuşan iki oyuncuyu canlandırdıkları bir video paylaşan Altıntoprak ve Türkoğlu'nun o anları kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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Peki siz bu kamera arkası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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