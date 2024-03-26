Survivor'da Yunus Emre Pert Ettiği 2 Jet Ski'yle Acun Ilıcalı'ya Ne Kadar Masraf Çıkardı?
Survivor'da Yunus Emre Pert Ettiği 2 Jet Ski'yle Acun Ilıcalı'ya Ne Kadar Masraf Çıkardı?
Kaynak: https://twitter.com/___kRaL/status/17...
Survivor All Star'da yine ne olduysa oldu, Yunus Emre bir şekilde ceza almayı başardı. Kazandıkları ödül oyununun ardından Turks & Caicos adalarına giden Kırmızı takımda Yunus Emre kullandığı jet skiyle Nagihan'ı az kalsın eziyordu. Tabii bu durum hem kendisine hem Acun Ilıcalı'ya pahalıya patladı!
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"Tamam artık her şey yaşandı" dediğimiz Survivor'da hiçbir zaman olaylar son bulmuyor.
Survivor'ın adı en çok olaya katılan yarışmacısı Yunus Emre, ödül oyununun keyfini çıkarırken yine bir şekilde ceza almayı başardı.
Kazandıkları ödül sonrası Turks & Caicos adalarına giden Kırmızı takım bolca eğlendi ve adeta ziyafet çekti.
Birçok yarışmacının keyifle jet ski kullandığı sırada Yunus Emre, jet skinin kontrolünü kaybederek neredeyse Nagihan'ı eziyordu.
İki jet skinin pert olmasına sebep olan Yunus Emre, bir daha hiçbir ödülde bir araca binmeme cezası aldı.
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Ancak bir X kullanıcısı olaya bambaşka bir açıdan bakmış ve pert olan jet skilerin Acun Ilıcalı'ya maliyetini hesaplamış.
İddiasına göre kazaya karışan iki jet ski toplam 3 milyon lira değerindeymiş!
3 milyon değerinde var mıdır bilemiyoruz ama iki jet skinin ortalama fiyatının 2 milyonun üstünde olduğunun düşünürsek Acun Ilıcalı'nın yine neden Yunus Emre'ye ceza verdiğini anlamak pek de güç değil tabii...
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