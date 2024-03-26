Survivor'da Yunus Emre Pert Ettiği 2 Jet Ski'yle Acun Ilıcalı'ya Ne Kadar Masraf Çıkardı?

Survivor All Star'da yine ne olduysa oldu, Yunus Emre bir şekilde ceza almayı başardı. Kazandıkları ödül oyununun ardından Turks & Caicos adalarına giden Kırmızı takımda Yunus Emre kullandığı jet skiyle Nagihan'ı az kalsın eziyordu. Tabii bu durum hem kendisine hem Acun Ilıcalı'ya pahalıya patladı!