Survivor Ödülünde Büyük Tehlike: Yunus Emre Jet Ski’nin Kontrolünü Kaybetti, Nagihan “Ölümden Döndüm” Dedi
Survivor Ödülünde Büyük Tehlike: Yunus Emre Jet Ski’nin Kontrolünü Kaybetti, Nagihan “Ölümden Döndüm” Dedi
Survivor'ın son bölümünde korku dolu anlar yaşandı! Ödül oyununu kazanan ve lüks villaya yerleştirilen kırmızı takımdan Nagihan ve Yunus Emre'nin jetski kazası yürekleri ağızlara getirdi...
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Survivor, bu sene inanılmaz olaylı geçiyor biliyorsunuz... Her gün yeni bir kavga, gürültü ve polemik izliyor, Acun Ilıcalı'ya sabır dilerken onun bile çileden çıktığı anlara şahit oluyoruz!
Hemen hemen her bölümde kavgaların, sakatlıkların, daha önce tarihinde duyulmamış kural ihlallerinin yaşandığı Survivor'da bugünkü konumuz ise Kırmızı Takım'ın kazandığı ödülde yaşanan korkunç olay!
Son ödül oyununu kazanarak Turks ve Caicos Adaları'nda ultra lüks bir villada konaklama hakkı kazanan Kırmızı Takım, rüya gibi bir eve yerleşti.
Birçok yarışmacının ödülün keyfini çıkarıp jetski'yle turladığı anlarda ise tüm ekibi korkutan bir olay yaşandı. Jetski'nin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'ın üzerine hızla ilerledi. Korkunç çarpışmanın sonunda Nagihan'ın kullandığı jetski ortadan ikiye bölündü!
Nagihan çok daha kötü sonuçlanabilecek korkunç kazadan sağ Salim çıktıktan sonra adeta öfke kustu. "Öldürüyordu beni, öyle gözü kör geldi ki. Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Ab ölüyordum lan ölüyordum!" diyerek Yunus Emre'ye sert çıktı.
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Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Nagihan, "Hayatımda hiç bu kadar ölümle burun buruna geldiğim bir anım olmamıştı. Hani derler ya 'hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti', sadece kızımı düşündüm. Çaresiz bir şekilde yaşıyor olduğuma inanmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu.
Yunus Emre ise "Öyle büyük bir kaza yaşadık ki hiçbirimize bir şey olmaması yaradanın bir mucizesi" dedi. Ardından konu tatlıya bağlandı fakat hem izleyicinin hem de yarışmacıların yüreği ağzına geldi...
İşte tüm detaylarıyla o anlar:
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