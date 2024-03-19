Survivor All Star'da Kriz Bitmiyor: Poyraz ve Batuhan Konseyde Birbirine Girdi!
Survivor All Star'da Kriz Bitmiyor: Poyraz ve Batuhan Konseyde Birbirine Girdi!
Yoğun temposu ve bol kaosuyla her bölümünde ayrı bir olay olan Survivor'da bu kez sorun yaşayan Batuhan oldu. Yarışma sırasında takım arkadaşlarıyla atışan Batuhan, konseyde Poyraz'la birbirine girdi!
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Bu sezon Acun Ilıcalı'nın onlarca kez "bu olayı ilk kez yaşıyoruz" demek zorunda kaldığı Survivor All Star'da olaylar durulmuyor.
Hemen her bölümde tartışmanın, sakatlığın ve çeşitli kural ihlalli olayların yaşandığı Survivor'da bu kez konu Batuhan oldu.
Yeni bölüm fragmanında takım arkadaşlarının bir kısmını primcilikle itham eden Batuhan, konseyde Poyraz'la tartıştı.
Poyraz'ın "Küçük hesaplar, ince laflar, saçma sapan düşünceler, kafada kurmalar başlamış Batuhan'da" demesiyle gerilen ortam, Batuhan'ın "Ne anlatıyor bu ya?" demesiyle kopma noktasına geldi.
Poyraz, iddiaları sonrası "Yalan söylüyorsun" diyen Batuhan'a, "Otur yerine, beni dinleyeceksin!" diye çıkıştı.
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Fragman sonrası izleyici Poyraz'ı haklı bulanlar ve Batuhan'ı haklı bulanlar olarak ikiye bölündü.
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