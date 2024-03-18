Acun Ilıcalı, Survivor Kadını Diyerek Merve Aydın'ın Ayağını Paylaştı!
Acun Ilıcalı, Survivor Kadını Diyerek Merve Aydın'ın Ayağını Paylaştı!
SMS olmadığı için kaosu ve tartışması bol geçen Survivor All Star'da yarışmacıların hırslarının da etkisiyle pek çok sakatlık yaşanıyor. Durumun ciddiyetini gözler önüne sermek isteyen Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 'bu kadarına gerek var mıydı?' dedirtti.
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Olaysız gün geçirmeyen Survivor'da yarışmacılar arasındaki tartışmalar kadar sakatlıklar da gündeme geliyor.
Pek çok yarışmacının ciddi sakatlıklar geçirdiği yarışmada hiç beklemediğimiz bir şey oldu.
Ancak bu hamle yarışmacılardan değil, Acun Ilıcalı'dan geldi.
Bu kez herhangi bir tartışma ya da cezayla değil, Merve Aydın'ın sakatlığıyla ilgili olan bu durum fena şaşırttı.
Merve Aydın'ın moraran ayağını "Survivor kadını" diyerek Instagram hesabından paylaşan Acun Ilıcalı dumura uğrattı.
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Bu kadarına gerek olmadığını düşünenlerin sayısı hiç de az değildi.
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Ne diyelim, Survivor'ın şaşırtmaları bitmeyecek anlaşılan!
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