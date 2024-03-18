Acun Ilıcalı, Survivor Kadını Diyerek Merve Aydın'ın Ayağını Paylaştı!

SMS olmadığı için kaosu ve tartışması bol geçen Survivor All Star'da yarışmacıların hırslarının da etkisiyle pek çok sakatlık yaşanıyor. Durumun ciddiyetini gözler önüne sermek isteyen Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 'bu kadarına gerek var mıydı?' dedirtti.