Murat Ceylan Uğruna Dominik'e Gitmişti: Hande Doğandemir Dominik'te Başına Gelenleri Anlattı!
Murat Ceylan Uğruna Dominik'e Gitmişti: Hande Doğandemir Dominik'te Başına Gelenleri Anlattı!
Kaynak: https://www.mynet.com/dominik-e-tatil...
Hande Doğandemir, Survivor All Star'ın sevilen sunucusu Murat Ceylan'ın yanına Dominik'e tatile gitmişti. Tatilinin ardından Türkiye'ye dönmek isteyen güzel oyuncunun başına gelmeyen kalmamış!
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Yarışmacı olarak başladığı Survivor'da kariyerine sunucu olarak devam eden Murat Ceylan, Survivor'la bütünleşmiş isimlerden biri.
Yılın büyük bir kısmını Dominik'te geçiren Ceylan, arkadaşı Hande Doğandemir'in tatil için yanına geldiğini duyurmuştu.
Dominik'te tatilini tamamlayan Hande Doğandemir, geri dönüş hazırlıklarına başlamış.
Ancak Miami aktarmasıyla Türkiye'ye dönecek güzel oyuncunun başına gelmeyen kalmamış!
Miami'de İstanbul uçağını beklerken cüzdanı ve pasaportunun olduğu çantanın yanında olmadığını fark etmiş.
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"Umudumuzu tamamen yitirince konsolosluğu aradık ve karşımıza dünya tatlısı Cansu Hanım çıktı. Bizim için gece yarısı ofisi açtı ve geçici pasaportumu aldım kendisine ve oradaki herkese ne kadar teşekkür etsem az. Ama tabii ki uçağı kaçırmış oldum ve şimdi gelebildim her şey Adana turnesi için..." diyen Doğandemir, zor da olsa ülkeye dönebilmiş.
Tam uçağa binmek üzere havaalanına gittiğinde ise çantası bulunmuş!
"iyi insanların hâlâ var olduğuna inandığım bir hikaye oldu" diyen güzel oyuncuya geçmiş olsun diyoruz!
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