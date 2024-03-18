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Murat Ceylan Uğruna Dominik'e Gitmişti: Hande Doğandemir Dominik'te Başına Gelenleri Anlattı!

Murat Ceylan Uğruna Dominik'e Gitmişti: Hande Doğandemir Dominik'te Başına Gelenleri Anlattı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
18.03.2024 - 23:06

Hande Doğandemir, Survivor All Star'ın sevilen sunucusu Murat Ceylan'ın yanına Dominik'e tatile gitmişti. Tatilinin ardından Türkiye'ye dönmek isteyen güzel oyuncunun başına gelmeyen kalmamış!

Kaynak: https://www.mynet.com/dominik-e-tatil...
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Yarışmacı olarak başladığı Survivor'da kariyerine sunucu olarak devam eden Murat Ceylan, Survivor'la bütünleşmiş isimlerden biri.

Yarışmacı olarak başladığı Survivor'da kariyerine sunucu olarak devam eden Murat Ceylan, Survivor'la bütünleşmiş isimlerden biri.

Yılın büyük bir kısmını Dominik'te geçiren Ceylan, arkadaşı Hande Doğandemir'in tatil için yanına geldiğini duyurmuştu.

Yılın büyük bir kısmını Dominik'te geçiren Ceylan, arkadaşı Hande Doğandemir'in tatil için yanına geldiğini duyurmuştu.

Dominik'te tatilini tamamlayan Hande Doğandemir, geri dönüş hazırlıklarına başlamış.

Dominik'te tatilini tamamlayan Hande Doğandemir, geri dönüş hazırlıklarına başlamış.

Ancak Miami aktarmasıyla Türkiye'ye dönecek güzel oyuncunun başına gelmeyen kalmamış!

Ancak Miami aktarmasıyla Türkiye'ye dönecek güzel oyuncunun başına gelmeyen kalmamış!

Miami'de İstanbul uçağını beklerken cüzdanı ve pasaportunun olduğu çantanın yanında olmadığını fark etmiş.

Miami'de İstanbul uçağını beklerken cüzdanı ve pasaportunun olduğu çantanın yanında olmadığını fark etmiş.

'Şimdi size başıma gelenleri anlatayım. Dün sabah Miami'ye döndüm ve akşam İstanbul uçağımı beklerken Havalimanına gidecekken içinde cüzdanımın ve pasaportumun içinde olan çantanın olmadığını fark ettik. 3 saat Uber'e ulaşmaya çalıştık. Çünkü muhtemelen araçta düşürmüştüm. Ama asla telefonlarımızı açmadı. Uçuşuma 2 saat kala artık pes ettik.'

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"Umudumuzu tamamen yitirince konsolosluğu aradık ve karşımıza dünya tatlısı Cansu Hanım çıktı. Bizim için gece yarısı ofisi açtı ve geçici pasaportumu aldım kendisine ve oradaki herkese ne kadar teşekkür etsem az. Ama tabii ki uçağı kaçırmış oldum ve şimdi gelebildim her şey Adana turnesi için..." diyen Doğandemir, zor da olsa ülkeye dönebilmiş.

"Umudumuzu tamamen yitirince konsolosluğu aradık ve karşımıza dünya tatlısı Cansu Hanım çıktı. Bizim için gece yarısı ofisi açtı ve geçici pasaportumu aldım kendisine ve oradaki herkese ne kadar teşekkür etsem az. Ama tabii ki uçağı kaçırmış oldum ve şimdi gelebildim her şey Adana turnesi için..." diyen Doğandemir, zor da olsa ülkeye dönebilmiş.

Tam uçağa binmek üzere havaalanına gittiğinde ise çantası bulunmuş!

Tam uçağa binmek üzere havaalanına gittiğinde ise çantası bulunmuş!

"iyi insanların hâlâ var olduğuna inandığım bir hikaye oldu" diyen güzel oyuncuya geçmiş olsun diyoruz!

"iyi insanların hâlâ var olduğuna inandığım bir hikaye oldu" diyen güzel oyuncuya geçmiş olsun diyoruz!

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