Murat Ceylan Uğruna Dominik'e Gitmişti: Hande Doğandemir Dominik'te Başına Gelenleri Anlattı!

'Şimdi size başıma gelenleri anlatayım. Dün sabah Miami'ye döndüm ve akşam İstanbul uçağımı beklerken Havalimanına gidecekken içinde cüzdanımın ve pasaportumun içinde olan çantanın olmadığını fark ettik. 3 saat Uber'e ulaşmaya çalıştık. Çünkü muhtemelen araçta düşürmüştüm. Ama asla telefonlarımızı açmadı. Uçuşuma 2 saat kala artık pes ettik.'