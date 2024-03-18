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Bahar Dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy'un Eski Eşi Nilüfer Gürbüz Yeni Aşkını İlan Etti

Bahar Dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy'un Eski Eşi Nilüfer Gürbüz Yeni Aşkını İlan Etti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.03.2024 - 21:54

Nilüfer Gürbüz, Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde Evren karakterine hayat veren ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Gürbüz, Bahadır Gürceer ile aşk yaşadığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift, 2018'de hayatlarını birleştirmişti. Evlilik, 1 Mart 2023'te sonlanmıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift, 2018'de hayatlarını birleştirmişti. Evlilik, 1 Mart 2023'te sonlanmıştı.

Gülsoy ve Gürbüz'ün 4 yaşındaki oğulları Cem'in velayetinin ise annede kaldığı öğrenilmişti.

Gülsoy ve Gürbüz'ün 4 yaşındaki oğulları Cem'in velayetinin ise annede kaldığı öğrenilmişti.

2. Sayfa'nın haberine göre, Gürbüz, Bahadır Gürceer ile aşk yaşamaya başladı.

2. Sayfa'nın haberine göre, Gürbüz, Bahadır Gürceer ile aşk yaşamaya başladı.

Gürbüz, Instagram hesabından Gürceer ile olan tatil fotoğraflarını kalp emojisiyle paylaştı.

Gürbüz, Instagram hesabından Gürceer ile olan tatil fotoğraflarını kalp emojisiyle paylaştı.

Bahadır Gürceer, daha önce Okan Bayülgen’in eski eşi Şirin Ediger ile aşk yaşamıştı.

Bahadır Gürceer, daha önce Okan Bayülgen’in eski eşi Şirin Ediger ile aşk yaşamıştı.
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