Bahar Dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy'un Eski Eşi Nilüfer Gürbüz Yeni Aşkını İlan Etti

Nilüfer Gürbüz, Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde Evren karakterine hayat veren ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Gürbüz, Bahadır Gürceer ile aşk yaşadığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyurdu.