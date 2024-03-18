'Yaprak Dökümü' Dizisinin Cevriye Hanım'ı Güler Ökten Son Haliyle Ortaya Çıktı
'Yaprak Dökümü' Dizisinin Cevriye Hanım'ı Güler Ökten Son Haliyle Ortaya Çıktı
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Cevriye Hanım rolüyle herkesin beğenisini kazanan usta oyuncu Güler Ökten, yeni videosunda herkese selam gönderdi.
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'Yaprak Dökümü' dizisinde Fikret'in zorlu kaynanası Cevriye Hanım'ı hatırlamayan yoktur.
Dizi boyunca yeri geldiğinde güldüren yeri geldiğinde de rolünün hakkını vererek kaynanalığını gösteren Güler Ökten son videosunda sevenlerine seslendi.
Usta oyuncunun son halini görenler "Ne kadar güzel yaşlanmış" yorumlarında bulundu.
Ökten, çekilen videosunda "Beni özleyenlere sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.
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