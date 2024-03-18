Fred'in Eşi Monique Salum Fenerbahçelileri Güldürdü: Ula Hamsi Tuttum Seni Şarkısıyla Paylaşım Yaptı
Fred'in Eşi Monique Salum Fenerbahçelileri Güldürdü: Ula Hamsi Tuttum Seni Şarkısıyla Paylaşım Yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı haftada Trabzon deplasmanında üç puanla dönmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Fred, attığı gollerle maçın öne çıkan oyuncusu oldu. Karşılaşmanın ardından tecrübeli futbolcunun eşi Monique Salum, Instagram hesabından 'Ula Hamsi Tuttum Seni' şarkısıyla paylaşım yaptı.
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Karşılaşmanın 13. dakikasında Tadic'in pası sonrası uzak mesafede Fred, önüne aldığı topu düzgün bir vuruşla Trabzonspor ağlarına yolladı.
Maçın gol perdesini açan Brezilyalı, 45'te hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü kaydetti. Mücadelenin ilk yarısı 2-0 noktalanırken sarı-lacivertliler, ikinci yarıda hata yapmadı ve sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı.
Fred'in eşi Monique Salum, maç sonunda "Ula Hamsi Tuttum Seni" şarkısıyla hikaye paylaştı.
Monique Salum'un paylaşımı 👇
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