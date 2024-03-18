Fred'in Eşi Monique Salum Fenerbahçelileri Güldürdü: Ula Hamsi Tuttum Seni Şarkısıyla Paylaşım Yaptı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı haftada Trabzon deplasmanında üç puanla dönmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Fred, attığı gollerle maçın öne çıkan oyuncusu oldu. Karşılaşmanın ardından tecrübeli futbolcunun eşi Monique Salum, Instagram hesabından 'Ula Hamsi Tuttum Seni' şarkısıyla paylaşım yaptı.