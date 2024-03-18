Bella Hadid Sektöre Geri Döndü! At Üstünde Ayakta Poz Veren Model "Fazla Vahşi Batı Filmi İzlemiş" Dedirtti

Bir yandan lime hastalığı ile uğraşan bir yandan da savaşta Filistin'i desteklediği için bir bir iş birlikleri iptal eden güzel model Bella Hadid'in uzun süreden sonra New York sokaklarında dolaşması modelliğe geri döneceği sinyallerini veriyordu. Ünlü bir derginiye poz veren güzel isim verdiği karelerle çok konuşuldu. Detaylar 👇