Bella Hadid Sektöre Geri Döndü! At Üstünde Ayakta Poz Veren Model "Fazla Vahşi Batı Filmi İzlemiş" Dedirtti
Bella Hadid Sektöre Geri Döndü! At Üstünde Ayakta Poz Veren Model "Fazla Vahşi Batı Filmi İzlemiş" Dedirtti
Bir yandan lime hastalığı ile uğraşan bir yandan da savaşta Filistin'i desteklediği için bir bir iş birlikleri iptal eden güzel model Bella Hadid'in uzun süreden sonra New York sokaklarında dolaşması modelliğe geri döneceği sinyallerini veriyordu. Ünlü bir derginiye poz veren güzel isim verdiği karelerle çok konuşuldu. Detaylar 👇
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Filistin asıllı model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'i çoğumuz tanıyoruz. Modellikleri kadar özel hayatlarıyla da ilgi çeken annelerinin yolunu takip ederek podyumların tozunu attıran Hadidler günümüzün en ünlü modellerinden.
Uzun süredir lyme hastalığıyla boğuşan güzel isim bir süre önce kariyerine ara verip toparlanmak istediğini paylaşmış ve tedavi sürecine girmişti.
Bu süreçte diğer kardeşleri gibi Filistin'de yaşanan savaş için ses çıkaran ve paylaşımlarında duyarlı olmayı tercih eden isim moda sektöründen dışlanmaya başlanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde bir estetik doktorunun yaptığı açıklamayla altın orana göre dünyanın en güzel kadını seçildikten sonra piyasaya bomba gibi döndü!
Ünlü bir derginin sayısı için aylardır uzak kaldığı sektöre at üzerinde verdiği pozlarla giriş yapan isim akıllara hemen yeni kovboy sevgilisini getirdi.
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Normalden oldukça sade kıyafetlerle ve pozlarla objektiflere yansıyan Hadid birçok yorumu beraberinde getirdi.
Kimilerine göre 'sıradan' olan pozlar kısa sürede beğeni topladı ve modelin sağlıklı görünümü hayranlarını mutlu etti.
Kimileri ise kendisinin daha da zayıfladığını ve sağlığını daha çok kaybettiğini düşündüğü paylaşımlarda bulundu.
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