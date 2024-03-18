Shakira'nın İhanet Sonrası Açıklamaları Devam Ediyor: Ünlü Şarkıcı Gerard Pique İçin Kariyerini Feda Etmiş!

İhanet nedeniyle evliliklerini bitiren futbolcu Gerard Pique ve Shakira cephesinde sular durulmuyor. Geçtiğimiz ay Clara Chia Marti'nin hamile olduğu haberleri hızla yayılmıştı. Bu sefer ise Shakira'nın futbolcuyla ilişikleri hakkında yaptığı açıklama olay yarattı. Detaylar 👇