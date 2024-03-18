Shakira'nın İhanet Sonrası Açıklamaları Devam Ediyor: Ünlü Şarkıcı Gerard Pique İçin Kariyerini Feda Etmiş!
Shakira'nın İhanet Sonrası Açıklamaları Devam Ediyor: Ünlü Şarkıcı Gerard Pique İçin Kariyerini Feda Etmiş!
İhanet nedeniyle evliliklerini bitiren futbolcu Gerard Pique ve Shakira cephesinde sular durulmuyor. Geçtiğimiz ay Clara Chia Marti'nin hamile olduğu haberleri hızla yayılmıştı. Bu sefer ise Shakira'nın futbolcuyla ilişikleri hakkında yaptığı açıklama olay yarattı. Detaylar 👇
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Magazin dünyasının en olaylı ihanetlerinden birini yaşamış ve günlerce gündeme bomba gibi oturmuş Shakira ve futbolcu sevgilisi Gerard Pique'nin ayrılığını duymuş olabilirsiniz.
Futbolcunun kendisini yaşça oldukça küçük bir kadınla aldatması sonucu dünyaca ünlü sevilen şarkıcı 2022 senesinde boşanma kararı almıştı.
Clara Chia Marti isimli kadınla şarkıcıya ihanet eden Piquet uzun süre tepkilerin odak noktası olmasın rağmen ilişikisini herkesin gözü önünde yaşamaya devam etmişti.
Ayrılık sonrası skandalların ardı arkası kesilmeyince, Shakira gerek müziğiyle gerekse hareketleriyle gerekli cevabı verdi. Çocuklarını da alıp Amerika'ya taşınan güzel şarkıcı verdiği yeni bir röportajla şoke eden açıklamlarda bulundu.
11 yıllık ilişkisi boyunca fedakarlıklarda bulunan Shakira futbolcu eşi için kariyerini yıllarca askıya aldığını itiraf etti.
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Dünyaca ünlü şarkıcı "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için kariyerimi askıya aldım, böylece o futbol oynayabilecekti. Aşk için çok fazla fedakârlık yaptım" açıklamasında bulundu.
11 yıllık eşi ve çocuklarının babasının sanatçının fedakarlıklarına rağmen kendisini 25 yaşındaki bir kadınla aldatmış olması bu açıklamlardan sonra yine ve yeniden birçok hayranı sinirlendirdi.
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