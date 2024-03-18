Film Gibi Bir Aşk Yaşayan Zendaya ve Tom Holland Gittikleri Maçta Kameraya Yansıyan Mimikleriyle Güldürdü
Film Gibi Bir Aşk Yaşayan Zendaya ve Tom Holland Gittikleri Maçta Kameraya Yansıyan Mimikleriyle Güldürdü
Uzun süredir aşk yaşamayan Hollywood'un ünlü isimleri Zendaya ve Tom Holland bir tenis maçında verdikleri samimi görüntülerle kameralara yakalandılar. Detaylar 👇
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Hollywood'un en sevilen çiftlerinden biri haline gelen ünlü oyuncu çiftimiz Zendaya ve Tom Holland'ı artık duymayan yoktur diye düşünüyoruz.
Örümcek Adam filminde rol arkadaşları olarak tanışan ardından ilişiklerini herkese duyuran sempatik çift halkın beğenisini toplamayı kısa sürede başardı.
Ünlü oyuncu Zendaya verdiği röportajlarında sık sık Tom Holland'dan bahsedip kendisini överken ikilinin birbirlerini kariyerlerinde de var güçleriyle desteklediklerini hissediyoruz.
Geçtiğimiz gün her ikisi de 27 yaşında olan Örümcek Adam oyuncuları Kaliforniya, Indian Wells'teki Kadınlar Finali'ne katılarak bir tenis maçının tadını çıkardılar.
Fakat maçı kendileri oynuyormuş gibi verdikleri tepkiler izleyenleri güldürdü...
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"Zendaya ve Tom Holland Indian Wells'te Carlos Alcaraz & Daniil Medvedev'i izliyor. Çölde yıldızlar parlıyor. ✨"
İkilinin oyunu izlerken attığı bakışlar da fotoğrafların dikkat çeken noktalarından biri oldu 👇
Ayrıca çiftim Whitney Houston'ın "I Wanna Dance With Somebody" şarkısına eşlik ederkenki anları büyük beğeni topladı 😍
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"tom holland önce profesyonel erkek arkadaş, sonra aktör"
"Holland onları ne zaman bir arada görsem koruma modunda oluyor hahaha"
"Hepimizin sahip olmaya çalıştığı ilişki türü"
"Paparazzi Tom Holland"
"zendaya ve tom her zamanki gibi aşk dolu davranıyorlar ve darnell bundan bıkmış durumda 😭"
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