Hadid Ailesinin Her Zaman Geri Planda Kalan Üyesi Anwar Hadid Hacca Gittiğini Paylaştığı Fotoğrafla Duyurdu

Hadidlerin en arka planda kalan üyesi Anwar Hadid'i ablalarından sıra geldiyse belki duymuş olabilirsiniz. Bella ve Gigi Hadid gibi güzellikleri ve fizikleriyle sık sık magazin manşetlerine düşmektense aşk hayatıyla konuşulan Anwar Hadid kendisinden beklenmeyen bir şekilde kameralara yakalandı. Detaylar 👇