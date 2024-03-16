Hadid Ailesinin Her Zaman Geri Planda Kalan Üyesi Anwar Hadid Hacca Gittiğini Paylaştığı Fotoğrafla Duyurdu
Hadid Ailesinin Her Zaman Geri Planda Kalan Üyesi Anwar Hadid Hacca Gittiğini Paylaştığı Fotoğrafla Duyurdu
Hadidlerin en arka planda kalan üyesi Anwar Hadid'i ablalarından sıra geldiyse belki duymuş olabilirsiniz. Bella ve Gigi Hadid gibi güzellikleri ve fizikleriyle sık sık magazin manşetlerine düşmektense aşk hayatıyla konuşulan Anwar Hadid kendisinden beklenmeyen bir şekilde kameralara yakalandı. Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yollanda Hadid ve Mohammed Hadid'in kızı olarak dünyaya gelen Bella Hadid ve Gigi Hadid'i mutlaka duymuşsunuzdur. Fakat ablalarının gölgesinde kalmaktan her zaman şikayetçi olan kardeşleri Anwar Hadid, modellerin bu popülaritesinden pek de memnun değil.
Filistin asıllı Amerikalı iş insanı Mohamed Hadid ve Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Hadid'in kızları annelerinin açtığı modellik kariyerinde son hızla ilerlerken Anwar onlara pek de yetişemiyor gibi gözüküyor.
Babasının işini devam ettirmektense ablaları gibi model olmayı seçen Anwar bir türlü dikiş tutturamamış ve kendisinde "model aurası" olmadığı iddia edilmişti...
Modelliğe ilk kez 16 yaşındayken başlayan ve kız kardeşlerinin kendisine ilham verdiğini söyleyen isim "Modayla ancak birkaç yıl önce, Gigi ve Bella modellik yapmaya başladığında ilgilenmeye başladım” açıklamalarında bulunmuştu.
Hatta Hadid kardeşlerinin en az ünlüsü olan Anwar Hadid son podyuma çıkışında "annemin favori çocuğu değilim" yazılı bir tişörtle yürümüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Filistin asıllı Hadid ailesi şu sırlar savaşta Filistin'i desteklemeleri yüzünden hem moda sektöründen dışlanıyorlar hem de iş birlikleri bir bir sonlandırılıyor...
Gigi, Bella ve Anwar'ın babaları Mohamed Hadid ise daha önceki röportajlarında müslüman olduğu için gurur duyduğunu söylemişti. Kendisi İstanbul'a yaptığı bir gezi sırasında verdiği röportajda da kızları Bella ve Gigi'nin isimlerinin aslında Hayriye ve Nur olduğunu açıklamıştı.
Ailenin 24 yaşındaki oğlu Anwar'a gelince, kendisi 2019 ve 2021 seneleri arasında aşk yaşadığı dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile gündeme bomba gibi oturmuştu.
Aşk yaşadıkları dönem bu ikiliyi yakıştıran da çoktu "bu ikisi ne alaka?" diyen de... Magazin gündemine sık sık özel hayatındaki kadınalarla gelen Hadid en az ablaları kadar çalkantılı bir aşk hayatına sahip.
Kendisini Kendall Jenner, Nicola Peltz, Fransız bir model olan Sonia Ben Ammar gibi birbirinden güzel ve ünlü isimlerle daha önce gördük...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aşk dosyası oldukça kabarık olan Anwar, şu sıralar diğer aile üyeleri gibi sosyal medya hesabından Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapıyor.
Anwar Hadid'in geçtiğimiz saatlerde Umre'den yaptığı fotoğraf paylaşımı ise hiç beklenmedi bir anda geldi! Bu kareyi görenler neye uğradığını şaşırdı.
"Onun adına sevindim."
"Onun için iyi! Ramazan ayındayız"
"Anwar Hadid'i 2024'te Umre'ye gideceğini göreceğim hiç aklıma gelmezdi 😭😭😭"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Anwar Hadid'in Müslüman olduğunu bilmiyordum, o hacca gidiyor."
"Anwar Hadid Umre'ye gidiyor eminim şu anda favori odur"
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda