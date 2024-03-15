Kovboy Esintisine Kapılmış Bella Hadid'in Dört Aylık İlişkisinde Attığı Adım "Kendini Fazla Kaptırdı" Dedirtti

Ünlü model Bella Hadid geçtiğimiz ay doğum gününden yaptığı paylaşımlarla yeni kovboy sevgilisini takipçileriyle açık açık paylaşmıştı hatırlarsanız. Daha önce de olduğu gibi ilişiklerinde hızlı hamleler yapan Hadid bu sefer sevgilisinin yanına taşındı. Detaylar 👇