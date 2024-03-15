Kovboy Esintisine Kapılmış Bella Hadid'in Dört Aylık İlişkisinde Attığı Adım "Kendini Fazla Kaptırdı" Dedirtti
Kovboy Esintisine Kapılmış Bella Hadid'in Dört Aylık İlişkisinde Attığı Adım "Kendini Fazla Kaptırdı" Dedirtti
Ünlü model Bella Hadid geçtiğimiz ay doğum gününden yaptığı paylaşımlarla yeni kovboy sevgilisini takipçileriyle açık açık paylaşmıştı hatırlarsanız. Daha önce de olduğu gibi ilişiklerinde hızlı hamleler yapan Hadid bu sefer sevgilisinin yanına taşındı. Detaylar 👇
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Günümüzün en bilinen modellerinden biri olan Bella Hadid sektöre adını kazımayı başarmış isimlerden biri haline kısa sürede geldi.
Kardeşi Gigi Hadid ile birlikte podyuma adım atan Bella, güzellikleri ve inanılmaz fizikleriyle sektördeki birçok ismi geride bıraktı ve en beğenilinen ikililerden biri oldu.
Podyumdaki popülaritesi dışında özel hayatıyla sık sık adını magazin manşetlerinde duyduğumuz isim son zamanlarda Filistin'e verdiği destek yüzünden moda sektörü tarafından resmen dışlanmıştı.
Bir yandan da hastalığıyla uğraşan Hadid son zamanlarda vaktini taşrada bir kasabada geçiriyor ve hayranlarına atlarla yaptığı paylaşımlarla kendini gösteriyordu.
Aşk hayatına da ara verdiği düşünülen model geçtiğimiz ay yaptığı bir paylaşımla kovboy erkek arkadaşını takipçilerine bu fotoğrafla ilk defa göstermiş ve herkesi şaşırtmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Adan Banuelos ile Teksas'ta bir at yarışına giden güzel modelin ilişkilerinde ciddi bir adım attığı öğrenildi.
Dünyaca ünlü model yeni sevgilisi çin Teksas'a tanınmış! İlişkileri ciddileştiği için Teksas'tan bir ev satın alan Hadid kısa sürede taşınma işlemlerini halletmiş.
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