Sen de mi Kendall? Kendall Jenner Son Paylaşımında Çömelerek Verdiği Pozlarla Akıma Yeni Bir Soluk Getirdi
Sen de mi Kendall? Kendall Jenner Son Paylaşımında Çömelerek Verdiği Pozlarla Akıma Yeni Bir Soluk Getirdi
Ünlü manken Kendall Jenner'ın son paylaşımındaki pozları gündeme bomba gibi oturdu! Şu sıralar son derece moda olan çömelerek verilen pozlara yeni bir soluk getirerek kendine hayran bırakan Jenner kısa sürede beğeni topladı. Detaylar 👇
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Kardashian-Jenner kadınlarının en olaysız isimlerinden biri olan 27 yaşındaki ünlü manken Kendall Jenner'ı ve modellik sektöründeki başarılarını duymayan yoktur.
Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan isim ayrıca ünlü ailenin en sade ve doğal diyebileceğimiz isimlerinden, kendisinde tabii ki estetik işlemler var fakat model olduğu için vücuduna dolgular yerine yağ aldırma ve bölgesel inceltme gibi işlemler yaptıyor Kendall Jenner.
Hailey Bieber ile sıkı bir arkadaşlığı olan ünlü model ablaları gibi ne giyse, ne taksa, hatta seçtiği oje renkleriyle bile moda sektörüne ve trendlere yön veriyor diyebiliriz.
Genellikle uzun boyunu ve güzel vücut hatlarını öne çıkartan kıyafetler tercih eden ve ne giyse kendine yakıştıran Jenner günümüzün en beğenilen isimlerinden biri.
En son 96. Oscar Ödüllerinde giydiği dantelli elbise ile gecenin odak noktalarından biri olan ünlü manken sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine ve yeniden çok beğenildi.
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Kardashianların tek manken ismi olan 1,80 boyundaki Jenner şu sıralar sürekli karşımıza çıkan çömelerek poz verme akımına resmen yeni bir soluk getirdi!
Ayrıca Jenner'ın gittikçe Kardashianlara benzeyen fiziği gözlerden kaçmadı, mankenin belinin inceliği ve güzelliği ile takipçilerini büyüledi.
Modellik sektörüne ismini şimdiden aldın harflerle yazdıran Kendall takipçilerini birbirinden çekici pozlarıyla adeta mest etti...
Gelen tepkilere bakalım 👇
"yalan yok, yaşayan en ateşli kadın"
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"İyi değilim"
"Ne!!!!!! TANRIM! AMAN TANRIM! OLAMAZ!!!! Senin yerinde olsaydım asla evde kalmazdım ve her zaman herkese bir insan olduğumu ve yapay zeka OLMADIĞIMI gösterirdim"
"Dürüst olmak gerekirse böyle görünseydim paylaşım yapmayı bırakmazdım 😩😍"
"Doğduğun hastaneyi yapan çimentoyu taşıyan tırdan Allah razı olsun"
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