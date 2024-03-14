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Cardi B'nin Çıplak Albüm Kapağı Pozlarının Sosyal Medyadan Defalarca Kaldırılmasına Bulduğu Çözüm Güldürdü

Cardi B'nin Çıplak Albüm Kapağı Pozlarının Sosyal Medyadan Defalarca Kaldırılmasına Bulduğu Çözüm Güldürdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 19:06

Sosyal medyada ne paylaşa olay olan Cardi B'nin çıplaklık yüzünden kaldırılan albüm kapağı fotoğrafına bulduğu 'sansür' yöntemi hayranlarını güldürdü. Detaylar👇

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Özel hayatındaki olaylar ve sosyal medyadaki tartışmalarıyla gündemden düşmeyen rapçi Cardi B'yi çoğumuz yakından tanıyoruz.

Özel hayatındaki olaylar ve sosyal medyadaki tartışmalarıyla gündemden düşmeyen rapçi Cardi B'yi çoğumuz yakından tanıyoruz.

İddialı pozları ve kıyafetleriyle yeni konseptler denemekten çekinmeyen ünlü rapçi her yaptığıyla magazin gündemine bomba gibi düşmeyi başarıyor.

İddialı pozları ve kıyafetleriyle yeni konseptler denemekten çekinmeyen ünlü rapçi her yaptığıyla magazin gündemine bomba gibi düşmeyi başarıyor.

Offset ile yaşadığı aşktan, sosyal medyadaki göndermelerine sürekli gündemi çalkalayan haberlerle konuşulan Cardi B bu sefer de yeni çıkaracağı albüm ile konuşuluyor.

Offset ile yaşadığı aşktan, sosyal medyadaki göndermelerine sürekli gündemi çalkalayan haberlerle konuşulan Cardi B bu sefer de yeni çıkaracağı albüm ile konuşuluyor.

'Enough' isimli albüm yolda olan ünlü rapçi Instagram hesabından yaptığı albüm kapağı paylaşımlarıyla müjdeli haberi duyurmuştu.

'Enough' isimli albüm yolda olan ünlü rapçi Instagram hesabından yaptığı albüm kapağı paylaşımlarıyla müjdeli haberi duyurmuştu.

Kendisi sayısız kez bu çıplak pozlar yüzünden sansür yedi ve paylaşımları tekrar ve tekrar paylaşılmasına rağmen sürekli kaldırılıdı. Ama Cardi B pes etmedi! Çözümü yaptığı editle buldu...

Kendisi sayısız kez bu çıplak pozlar yüzünden sansür yedi ve paylaşımları tekrar ve tekrar paylaşılmasına rağmen sürekli kaldırılıdı. Ama Cardi B pes etmedi! Çözümü yaptığı editle buldu...
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Paylaşımlarını kendince fotoşoplayan ünlü rapçi altına "Yeter artık YETER 😤 ... (Normal versiyonunu hikayemde izleyebilirsiniz 😂)" yazdı.

Paylaşımlarını kendince fotoşoplayan ünlü rapçi altına "Yeter artık YETER 😤 ... (Normal versiyonunu hikayemde izleyebilirsiniz 😂)" yazdı.

"o çok ciddiyetsiz😂😂😂😂😂😂😂😂"

"o çok ciddiyetsiz😂😂😂😂😂😂😂😂"

"HAHAHAHAHAHAH Cardi çok komik"

"HAHAHAHAHAHAH Cardi çok komik"

"ilki "beni Fransız kızlarından biri gibi boya" hissiyatı veriyor 😭😭😭"

"ilki "beni Fransız kızlarından biri gibi boya" hissiyatı veriyor 😭😭😭"

"Sen bir aptalsın 😂😂😂😂 bu yanıyor 🔥"

"Sen bir aptalsın 😂😂😂😂 bu yanıyor 🔥"
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"Bu sefer hazırlıklı geldin 😂😂😂"

"Bu sefer hazırlıklı geldin 😂😂😂"

"Hahaha, örtbas eden kadın! 😭😭🤣"

"Hahaha, örtbas eden kadın! 😭😭🤣"

"hem güzel hem de komik"

"hem güzel hem de komik"

"Bu kimin büyükannesi?"

"Bu kimin büyükannesi?"

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