Cardi B'nin Çıplak Albüm Kapağı Pozlarının Sosyal Medyadan Defalarca Kaldırılmasına Bulduğu Çözüm Güldürdü
Cardi B'nin Çıplak Albüm Kapağı Pozlarının Sosyal Medyadan Defalarca Kaldırılmasına Bulduğu Çözüm Güldürdü
Sosyal medyada ne paylaşa olay olan Cardi B'nin çıplaklık yüzünden kaldırılan albüm kapağı fotoğrafına bulduğu 'sansür' yöntemi hayranlarını güldürdü. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Özel hayatındaki olaylar ve sosyal medyadaki tartışmalarıyla gündemden düşmeyen rapçi Cardi B'yi çoğumuz yakından tanıyoruz.
İddialı pozları ve kıyafetleriyle yeni konseptler denemekten çekinmeyen ünlü rapçi her yaptığıyla magazin gündemine bomba gibi düşmeyi başarıyor.
Offset ile yaşadığı aşktan, sosyal medyadaki göndermelerine sürekli gündemi çalkalayan haberlerle konuşulan Cardi B bu sefer de yeni çıkaracağı albüm ile konuşuluyor.
'Enough' isimli albüm yolda olan ünlü rapçi Instagram hesabından yaptığı albüm kapağı paylaşımlarıyla müjdeli haberi duyurmuştu.
Kendisi sayısız kez bu çıplak pozlar yüzünden sansür yedi ve paylaşımları tekrar ve tekrar paylaşılmasına rağmen sürekli kaldırılıdı. Ama Cardi B pes etmedi! Çözümü yaptığı editle buldu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Paylaşımlarını kendince fotoşoplayan ünlü rapçi altına "Yeter artık YETER 😤 ... (Normal versiyonunu hikayemde izleyebilirsiniz 😂)" yazdı.
"o çok ciddiyetsiz😂😂😂😂😂😂😂😂"
"HAHAHAHAHAHAH Cardi çok komik"
"ilki "beni Fransız kızlarından biri gibi boya" hissiyatı veriyor 😭😭😭"
"Sen bir aptalsın 😂😂😂😂 bu yanıyor 🔥"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bu sefer hazırlıklı geldin 😂😂😂"
"Hahaha, örtbas eden kadın! 😭😭🤣"
"hem güzel hem de komik"
"Bu kimin büyükannesi?"
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda