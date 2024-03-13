Prensesle İlgili İddialar Everesti Aşmışken Camilla’nin Barbie’sini Tanıtan Kraliyet Ailesi Sinirleri Zıplattı

Artık duymayanın kalmadığı Kate Middleton'ın kayıplara karıştığı olaylarda son gelişmelerin ucu bucağı görülmezken Kraliyet ailesinin sağlam tek direklerinden biri olan Kraliçe Camilla'nın lansman lansman gezmesi bardağı taşıran son damla oldu. Detaylar👇