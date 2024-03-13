Prensesle İlgili İddialar Everesti Aşmışken Camilla’nin Barbie’sini Tanıtan Kraliyet Ailesi Sinirleri Zıplattı
Prensesle İlgili İddialar Everesti Aşmışken Camilla’nin Barbie’sini Tanıtan Kraliyet Ailesi Sinirleri Zıplattı
Artık duymayanın kalmadığı Kate Middleton'ın kayıplara karıştığı olaylarda son gelişmelerin ucu bucağı görülmezken Kraliyet ailesinin sağlam tek direklerinden biri olan Kraliçe Camilla'nın lansman lansman gezmesi bardağı taşıran son damla oldu. Detaylar👇
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Sarayın biricik gelinlerinden olan Galler Prensesi, İngiltere halkının gözdesi Kate Middleton hakkında oluşturulan komplo teorileri son hızıyla devam ediyor!
Ocak ayında geçirdiği ameliyattan sonra bir daha kameralara gözükmeyen prenses hakkında oluşan komplo teorileri dur durak bilmiyor bildiğimiz gibi. Prens William ile evliliklerinin sallantıda olduğunu söyleyen, operasyonun bir yalan olduğunu iddia eden kesim ağırlıkta diyebiliriz.
En son yaptığı fotoşop hatasıyla gündeme bomba gibi oturan prenses sonrasında arabada aylar sonra prens ile görüntülenmiş fakat o fotoğrafın da editlendiği ortaya çıkmıştı!
Fotoşop iddiaları gündemi salladıktan sonra son olarak ortaya Middleton'un öldüğü iddiası ortaya atılmıştı... Kraliyet ailesi bu durumdayken, ortalık kara bulutlardan geçilmezken gözler bir yandan da William ve Camilla'daydı tabii.
İngiltere Kralı Charles yatak döşek hasta yatıyor malumunuz, hal böyle olunca sarayın bütün görevleri kraldan sonraki en yetkili isim olan Kraliçe Camilla'ya kalmıştı.
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Ortalık yangın yeriyken kraliyet ailesinin bu vurdum duymazlığı artık pes dedirtti! Sanki başka sorunları yokmuş gibi, dünya "Kate Middleton'a ne oldu?" diye yeri göğü inletirken Camilla hiçbir şey olmamış gibi bir lansmana katıldı...
Meğerse Camilla'nın Barbie bebeği piyasaya sürülmüş... Kraliçe de yıllardır bunu bekliyormuş gibi koşa koşa kendisinin Barbie versiyonunun tanıtıldığı bu etkinliğe katılmış.
Kamerlara adeta gülücükler saçan Camilla'nın bu hal ve hareketleri resmen bardağı taşıran son damla oldu. Kraliçelinin bu paylaşımının altına binlerce tepki dolu yorum yağdı👇
"DIANA BARBIE NEREDE😭"
"Bir metres Barbie. Bunun ilham veren bir şey olduğunu bilmiyordum."
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"Deli misin sen??? O Barbie değerlerinin zıttı"
"HER ŞEY olabilirsin! Evli bir adamın metresi de dahil! 🥴"
"Bize Diana'yı, Kate'i ya da Megan'ı verebilirdiniz ama metresi verdiniz."
"Evet kızlarımıza sadakatsizliği ve rezaleti öğretelim 🙄"
"Mattel bunu tüm Kate Middleton draması sırasında paylaşıyor"
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"Kraliçe Diana'dan önce Barbie almasına imkan yok?!?!"
"Bu yeni kötü adam koleksiyonu mu? 😍"
"bu bir şaka mı?"
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