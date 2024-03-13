Cardi B'nin Simit Yerken Dişini Kırdığı Anlar Sosyal Medyada Viral Oldu: Akıllara Anında Dilan Polat Geldi!
Cardi B'nin Simit Yerken Dişini Kırdığı Anlar Sosyal Medyada Viral Oldu: Akıllara Anında Dilan Polat Geldi!
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Giydiklerinden, şarkılarına başlı başına bir olay olan ünlü rapçi Cardi B'yi duymayan sanıyoruz ki yoktur. Kendisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık magazin gündemine oturmayı başarıyor.
Ayrıca sürekli kendi Instagram hesabından açtığı canlı yayınları ve bu yayınlarda söyledikleriyle ortalığı karıştıran Cardi B şarkılarıyla yakaladığı başarılar dışında bu şekilde magazin manşetlerine sürekli konu oluyor.
Estetik ameliyatlarıyla da oldukça dikkat çeken isim vücudundaki dolgularla ve oldukça yapay olan görünümüyle de sık sık tepki çekiyor.
Şu sırlar yeni bir albüm çıkaracağının haberini veren ünlü rapçi geçtiğimiz saatlerde bir canlı yayın sırasında dişini kırdı.
Simit yerken dişini kıran Cardi B hiç aldırmadan bu duruma gülmeye başlayınca video kısa sürede sosyal medyada viral oldu!
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İşte o anlar👇
"Doğal insan dişlerinizden kurtulduğunuzu ve bazı yiyecekleri yiyememek için sahte dişlere 100 bin dolar ödediğinizi hayal edin LMAO"
"Hiçbir baskı yoktu; kimseye söylemeden aynı gün tamir edebilecek parası var; o fazlasıyla gerçek. Enerji 😄"
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