Marc Anthony ve Kainat Güzeli Nadia Ferreira Yeni Doğan Oğullarının Fotoğrafını İlk Defa Paylaştılar

Bir zamanların en bilindik şarkıcılarından biri olan Marc Antony aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biriydi. Çalkantılı özel hayatıyla altı çocuk babası olan Anthony, kendisinden epey küçük yaşta bir güzellik kraliçesiyle evlilik yapmış ve yedinci çocuğunu kucağına almıştı. İkili çocuklarının fotoğrafını ilk defa paylaştı...