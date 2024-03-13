Marc Anthony ve Kainat Güzeli Nadia Ferreira Yeni Doğan Oğullarının Fotoğrafını İlk Defa Paylaştılar
Marc Anthony ve Kainat Güzeli Nadia Ferreira Yeni Doğan Oğullarının Fotoğrafını İlk Defa Paylaştılar
Bir zamanların en bilindik şarkıcılarından biri olan Marc Antony aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biriydi. Çalkantılı özel hayatıyla altı çocuk babası olan Anthony, kendisinden epey küçük yaşta bir güzellik kraliçesiyle evlilik yapmış ve yedinci çocuğunu kucağına almıştı. İkili çocuklarının fotoğrafını ilk defa paylaştı...
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Kariyerine başladığı günlerden beri birçok başarının altına imzasını atmış, kucak dolusu ödül kazanmış müzik sektörünün en bilinen isimlerinden biri olan Marc Anthony'i duymayan yoktur.
Sektördeki başarıları dışımda aşk hayatı epey bir çalkantılı geçen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Dayanara Torres gibi güzellikleriyle dünyaca bilinen kadınlarla evlilikler geçirmişti.
2023 senesinin Ocak ayında Paraguaylı güzellik kraliçesi Nadia Ferreira'yla dünyaevine giren isim dördüncü kez evlenerek sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
2023 senesinde hamile olduğunu açıklayan Ferreira doğumunu da aynı yıl içerisinde gerçekleştirmiş ve Anthony'i yedinci çocuğunun babası yapmıştı.
Aynı sene içinde kendisinden 31 yaş küçük eşi sayesinde yeniden baba olan Anthony oğlunu basından bir süre saklama kararı almıştı.
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Dayanara Torres gibi kainat güzeli seçilen 24 yaşındaki güzel anne ve 55 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Haziran ayında dünyaya gelen çocuklarını ilk defa sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İsmini hala paylaşmadıkları sevimli oğullarının fotoğrafını sevenleriyle paylaşan çift fotoğrafın altına"Mutlu 9 aylar. Sen bizim her şeyimizsin. Annen ve baban seni seviyor!!!!" yazdılar.
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