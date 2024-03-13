Ani Ölümüyle Hepimizi Yasa Boğmuştu: Matthew Perry'nin Ölümünden Aylar Sonra Ortaya Çıkan Vasiyeti Şaşırttı

Friends dizisindeki rolü ile herkesin aklına kazınmış uzun yıllar boyunca birçok izleyicinin kalbinde taht kurmuş Matthew Perry geçtiğimiz yıl ani ölümüyle herkesi yasa boğmuştu. Spekülasyonlarla dolu ölümünden sonra şimdi de oyuncunun ardında bıraktığı vasiyet resmen olay oldu. Detaylar içeriğimizde 👇