Ani Ölümüyle Hepimizi Yasa Boğmuştu: Matthew Perry'nin Ölümünden Aylar Sonra Ortaya Çıkan Vasiyeti Şaşırttı
Ani Ölümüyle Hepimizi Yasa Boğmuştu: Matthew Perry'nin Ölümünden Aylar Sonra Ortaya Çıkan Vasiyeti Şaşırttı
Kaynak: https://people.com/matthew-perry-will...
Friends dizisindeki rolü ile herkesin aklına kazınmış uzun yıllar boyunca birçok izleyicinin kalbinde taht kurmuş Matthew Perry geçtiğimiz yıl ani ölümüyle herkesi yasa boğmuştu. Spekülasyonlarla dolu ölümünden sonra şimdi de oyuncunun ardında bıraktığı vasiyet resmen olay oldu. Detaylar içeriğimizde 👇
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1994 senesinde çekimine başlanmış, ve o yıllardan beri büyük hayranlıkla izleyenen Friends dizisini muhtemelen duymayan yoktur. Komedi dalında neredeyse rakibi olmayan bu dizi zamanla hayatlarımızın olmazsa olmaz bir parçası haline gelmişti.
Yıllar geçse de, dizinin efsane oyuncuları yaşlansa da, kalbimizde hep ayrı bir yeri olacak Friends kadrosu hala ilk günkü gibi seviliyordu...
Geçtiğimiz Ekim ayında ise hiç beklenmedik bir anda kara haber gelmişti... Esprileri ve tuhaf halleriyle hepimizin içerlerde bir yerde benzediği Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Perry evinde ölü bulunmuş ve milyonlarca insan yasa boğulmuştu.
54 yaşında hayata gözlerini kapatan Perry'nin aşırı dozda ketamin nedeniyle vefat ettiği ölümünden aylar sonra öğrenilmişti.
2009 senesinde oyunculuktan kazandığı servetini bir vakfa bağışlamak istediğini söyleyerek vasiyetini hazırlamış meğerse ünlü oyuncu...
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Hazırladığı vasiyetnamede, eşyalarını Woody Allen'ın Annie Hall filmindeki karakterinin adını taşıyan vakfa bırakmak istediğinin söylüyor ve ünlü aktör o yıl vakfa bir milyon dolardan fazla bağış yapıyor.
Ölümünden sonra serveti tahminen 120 milyon dolar olan ünlü isim, vasiyetinde belirttiği gibi tüm mülkünü "Alvy Singer Living Trust " isimli vakfa bırakıyor.
Babası John Perry ve annesi Suzanne Morrison vakfın mirasçıları arasında yer alıyor, ayrıca oyuncunun üvey kız kardeşi Caitlin Morrison ve Rachel Dunn da mirasçı olarak gösterilmiş.
Perry ayrıca vasiyetinde, sahip olduğu herhangi bir çocuğun mirasına erişme hakkına sahip olmayacağını da açıkça yazmış, zaten bilinene göre kendisinin hiç çocuğu yok...
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