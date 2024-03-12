Nam-ı Diğer Aquaman, Jason Momoa Anne Kuzusu Çıktı! Oyuncunun Dev Cüssesiyle Annesine Olan Bağlılığı Şaşırttı
Nam-ı Diğer Aquaman, Jason Momoa Anne Kuzusu Çıktı! Oyuncunun Dev Cüssesiyle Annesine Olan Bağlılığı Şaşırttı
Game of Thrones dizisindeki 'vahşi' rolüyle tanıdığımız, kaslı vücut yapısıyla ve boyuyla eşi benzeri pek olmayan Jason Momoa'nın annesi hakkında yaptığı açıklamlar akıllara durgunluk verdi. Detaylar👇
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Uzun boyu ve kaslı vücudu ile fiziksel görüntüsüyle dikkat çeken oyunculardan biri olan Jason Momoa'yı çoğumuz oynadığı güçlü karakterle tanıyoruz.
Aquaman filmindeki uzun saçları ve bronz teniye birçok kişinin kalbinde taht kuran Momoa'nın oynadığı karakterler dışında ne kadar duygusal olduğunu belki duymuşsunuzdur...
Game of Thrones dizisinde Khal Drogo'yu canlandıran ünlü aktör akıllara vahşi sahnelerle kazınmış, kendisini farklı rollerle ekranlara dönse de alışılamamıştı.
2022 senesinin başında gündeme delilercesine aşık olduğu eşi Lisa Bonet ile boşanacakları haberi ile gelen karizmatik oyuncu durum hakkında hiçbir açıklamada bulunmamıştı.
Özel hayatı ve eski eşi hakkında sessizliğini koruyan iki çocuk babası Jason Momoa annesi hakkında yaptığı açıklamlarla hayranlarını bir kez daha etkiledi.
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15 ve 16 yaşlarında iki çocuğu olan Momoa ayrılık sonrası hayatının merkezine çocuklarını ve annesini koymuş...
Son reklam çekiminde annesi Coni ile birlikte çekimleri yürüten oyuncu, annesinin kendisini tek başına büyüttüğü ve büyük zorlukları alt ettiğini söyledi.
Yer alacağı Minecraft filmi için Yeni Zelanda'ya giden oyuncu çocuklarını çok özlediğini birbirlerine çok bağlı olduklarını anlattı.
Baba tarafından Hawaii kanı taşıyan oyuncu annesine duyduğu hayranlığı "Annem beni büyütürken üç, bazen dört işte birden çalışırdı. Ben de çalışmayı seviyorum. Bana bazı spor dallarını annem öğretti" sözleriyle özetledi.
"Korkularımı ve şüphelerimi gidermemi sağladı. İmkansızı keşfetmemi ve hareket ederek problemlerimi çözme yolu bulmama yardımcı oldu" diyerek sözlerini bitirdi.
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