Oscar Ödüllerinde Efsane Bir Gösteriye İmza Atan Ryan Gosling Daha Sahneden İnmeden Babalık Görevine Çağırıldı
Oscar Ödüllerinde Efsane Bir Gösteriye İmza Atan Ryan Gosling Daha Sahneden İnmeden Babalık Görevine Çağırıldı
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Çoğumuzun The Notebook ve Blue Valentine filmlerindeki oyunculuğuyla tanıdığı başarılı aktör Ryan Gosling yıllardır Hollywood'un başarılı ve yakışıklı oyuncusu ünvanını elinde tutmaya devam eden isimlerden biri.
Geçtiğimiz sene Barbie filminde canlandırdığı Ken karakteri ve seslendirdiği şarkı ile akıllara bir kere daha kazınan Ryan Gosling, dün gece Oscar Ödüllerinde boy gösterdi.
Geçtiğimiz gece gerçekleşen Oscar Ödül töreninde En İyi Orijinal Şarkı dalında aday gösterilen Barbie filminin şarkısı 'I'm Just Ken' seyirciye unutulmaz anlar yaşattı.
Tüm izleyiciler ayakta eşlik ettiği ve Ryan Gosling'in seslendirdiği şarkı Marilyn Monroe ilhamlı gösteriyle resmen geceye damgasını vurdu. Oyuncunun rol arkadaşları Margot Robbie ve Emma Stone'un da eşlik ettiği şarkıda bütün oyuncular keyifli vakit geçirdi.
Öyle ki Emma Stone Oscar ödülünü almak için sahneye çıktığında şarkıya eşlik ederken çok heyecanlandığı için elbisesinin yırtılığını itiraf etti!
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Oyuncu sevgilisi Eva Mendes ile uzun yıllardır birlikte olan Ryan Gosling'in Oscar Ödüllerine neden tek başına katıldığı da merak konusu olmuştu ki...
2011 senesinde tanıştığı sevgilisi Mendes'in oyuncuyu kuliste desteklediği, aktrisin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmış oldu.
Bilmeyenler için oyuncu çift 2012 senesinde birlikteliklerini doğruladıkları bir kırmızı halı çıkışından beri yan yana.
Ayrıca ünlü çiftin 9 yaşındaki Esmeralda Amada ve 7 yaşında Amada Lee isimlerini verdiği iki kızları bulunuyor. Fakat Eva Mendes'in kızları için oyunculuk kariyerine ara verdiğini ve bu sırada Ryan Gosling'in sahnelerde Ken'i oynamaya devam ettiğini hatırlatalım...
Geceden yaptığı bir diğer paylaşımın altına "Ken'i Oscar'a kadar götürdün, RG. Şimdi eve gel, çocukları yatırmamız lazım 💋" notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.
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Gelen tepkilere bakalım 👇
"Neden onunla gitmedin?"
"Eva, kocamla evli olmak nasıl bir şey?"
"Kırmızı halıya geri dönmelisin. Seni özlüyoruz ❤️"
"Dürüst olmak gerekirse gecenin en büyük kazananı sensin!"
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"Onun müzikal performansı gösterinin en önemli olayıydı."
"Siz ikiniz EN HAVALISINIZ... Gerçekten."
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