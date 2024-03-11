Evliliklerinden Sonra İlk Defa Oscar Ödüllerinde Görüldüler! Chris Evans ve Alba Baptista El Ele Poz Verdi
Evliliklerinden Sonra İlk Defa Oscar Ödüllerinde Görüldüler! Chris Evans ve Alba Baptista El Ele Poz Verdi
Kaptan Amerika olarak tanıdığımız Chris Evans, geçtiğimiz sene basından gizli, özel bir etkinlikle Alba Baptista ile dünyaevine girmiş ve herkesi şaşırtmıştı. Gizli evliliği sonrası ilk defa basına açık bir etkinliğe darısı ile katılan Evans kameralara gülümsedi. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Marvel aleminin efsane isimlerinden olan Kaptan Amerika'yı canlandıran Chris Evans'ı tanımayanınız yoktur.
Geçtiğimiz sene Ağustos ayında aniden oyuncu Alba Baptista ile dünyaevine giren Evans magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Evans ve Baptista geçtiğimiz Eylül ayında iki abartılı törenle nikah masasına oturdu. İlk kutlama Evans'ın Marvel'daki rol arkadaşları Scarlett Johansson, Robert Downey Jr, Chris Hemsworth ve Jeremy Renner'ın da aralarında bulunduğu davetlilerle Boston'daki evlerinde gerçekleşmiş, ikinci kutlama ise Baptista'nın memleketi Portekiz'de yapılmıştı.
Bir kaynak o dönemde ikilinin mahremiyetleri konusunda çok ciddi olduklarını ve düğüne katılanlara gizlilik sözleşmesi imzalattıklarını söylemişti.
42 yaşındaki "Fantastik Dörtlü" oyuncusu ve 26 yaşındaki "Savaşçı Rahibe" yıldızı, 96. Akademi Ödülleri'nin ardından, Kaliforniya'daki yıldızlarla dolu davete birlikte katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Chris Evans ve eşi Alba Baptista, gizli düğünlerinden altı ay sonra 2024 Vanity Fair Oscars partisinde kırmızı halıda ilk kez boy gösterdi. Evans, Baptista'nın gözlerine derin derin bakarken vurulmuş gibi görünüyordu...
Evans ve Baptista, en son Ocak ayında Robert Pattinson ve nişanlısı Suki Waterhouse’un katıldığı bir yemekte görülmüştü.
Kırmızı halıda gözlerini birbirinden almayan çift, evlendikten sonra birlikte katıldıkları ilk etkinlikte görenleri kendilerine hayran bıraktı...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda