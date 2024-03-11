Evliliklerinden Sonra İlk Defa Oscar Ödüllerinde Görüldüler! Chris Evans ve Alba Baptista El Ele Poz Verdi

Kaptan Amerika olarak tanıdığımız Chris Evans, geçtiğimiz sene basından gizli, özel bir etkinlikle Alba Baptista ile dünyaevine girmiş ve herkesi şaşırtmıştı. Gizli evliliği sonrası ilk defa basına açık bir etkinliğe darısı ile katılan Evans kameralara gülümsedi. Detaylar👇