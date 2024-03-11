Saltburn Filmindeki Oyunculuğu ile Akıllara Kazınan Barry Keoghan'ın Oscar Ödüllerindeki Romantikliği Şaşırttı
Saltburn Filmindeki Oyunculuğu ile Akıllara Kazınan Barry Keoghan'ın Oscar Ödüllerindeki Romantikliği Şaşırttı
Satburn filmi ile yıldızı parlayan Barry Keoghan son aylarda sürekli birlikte görüldüğü şarkıcı Sabrina Carpenter ile Oscar ödülleri sonrası düzenlenen partiye katıldı. Kırmızı halıda aynı anda kameralara poz veren çift büyük beğeni topladı. Detaylar👇
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Küçük yaşta başladım kariyerine 2023 senesinde yaptığı başarılı çıkışlarla arşa çıkartan günümüzün yükselen yıldızlarından biri olan Barry Keoghan'ı daha önce duymuş olabilirsiniz.
Saltburn filmindeki başarılı oyunculuğu ile kanları donduran Keoghan, gerçekçi canlandırmalarıyla kanları dondurmasıyla da biliniyor...
Uzun süredir devam ettirdiği oyunculuk kariyerinde ilk defa Oscar Ödüllerine katılan isimkırmızı halıya ilk çıkışını kız arkadaşı Sabrina Carpenter ile birlikte Oscar sonrası partide yaptı.
31 yaşındaki Saltburn aktörü ve 24 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Sabrina Carpenter Aralık 2023'ten bu yana flört söylentilerini alevlendiriyorlar.
Ödül töreni sonrası düzenlenen partide aynı anda poz veren ikilini mutlulukları yüzlerinden okunuyordu! Şarkıcının fotoğraf çekilmesini bekleyen oyuncu geceden el ele ayrıldı👇
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"Sabrina Carpenter ve Barry Keoghan Vanity Fair Oscar After Parti kırmızı halısından birlikte ayrıldı ❤️"
Daha önce başarılı oyuncu ve şarkıcı kameralara birlikte yaklanmış fakat ilişikilerine dair bir açıklamada bulunmamışlardı.
Aktör geçtiğimiz günlerde Oscar 2024 öncesi partide Taylor Swift'in Eras turnesinden dostluk bileklikleri takarken görüntülendi; bunlardan biri bir aydan uzun süredir birlikte olduğu Sabrina Carpenter'ın adını taşıyordu. Bir diğerinde ise Taylor'ın 2022 albümünün adı olan "Midnights" yazıyordu.
Kameralara verdiği istisnasız her pozda sevgilisinin isminin bulunduğu bilekliği gösteren Keoghan bu beklenmedik hareketle izleyicileri şaşırttı.
Çiftin Los Angeles'ta aşklarını kamuoyuna açıklamalarından haftalar sonra, 3 Mart'ta Barry Singapur'daki Eras tur konserine katılmış ve Sabrina açılış sahnesini gerçekleştirirken ona tezahürat yapmıştı.
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Oyuncunun canlandırdığı korkutucu rollerdense özel hayatındaki bu romantik halleri görenleri resmen şoke etti!
Gelen tepkilere bakalım👇
"O çok fena düşmüş"
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"Hala bilekliği takıyor yardım edin"
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