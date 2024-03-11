Sydney Sweeney Oscar Ödüllerinde Giydiği Marilyn Monroe İlhamlı Kıyafetle Görenleri Resmen Büyüledi
Sydney Sweeney Oscar Ödüllerinde Giydiği Marilyn Monroe İlhamlı Kıyafetle Görenleri Resmen Büyüledi
Son zamanların yıldızı parlayan isimlerinden Sydney Sweeney, 96. Oscar ödüllerine katıldı. Kırmızı halıda beyaz saten elbisesiyle boy gösteren güzel oyuncuyu görenler resmen büyülendi. Detaylar👇
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Sinema sektörünün enlerinin seçildiği Oscar Ödül töreni dün gece gerçekleşen bir organizasyonla sahiplerine kavuştu.
Geceye katılan birbirinden güzel ve başarılı kadın sanatçılar kırmızı halıyı resmen aleve verdi! Margot Robbie'den Ariana Grande'ye başarılı birçok isim kameralara gülümsedi.
Yeni kısa saçlarıyla Vanity Fair partisinde görülen Euphoria yıldızı Sydney Sweeney güzelliği ile geceye damgasını vuran isimlerden biri oldu.
Beyaz saten derin dekolteli elbisesiyle adeta kırmızı halıda süzülen güzel oyuncu kısa sürede büyük beğeni topladı.
Angelina Jolie, Amerikalı tasarımcı Marc Bouwer tarafından tasarlanan elbiseyi daha önce 2004 yılında düzenlenen Oscar Ödüllerinde giymiş ve gündeme oturmuştu.
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Ayrıca oyuncunun Jolie gibi abartılı takılar seçmesi dışında kısa saçları ve uçuş uçuş elbisesi ile Marilyn Monroe esintileri taşıması da gözlerden kaçmadı.
Gelen tepkilere bakalım 👇
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"nutkum tutuldu ne kadar iyi görünüyor"
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"gerçek dışı"
"İNANILMAZ GÖRÜNÜYOR!! İNANILMAZSIN!!!"
"Savaşa giderken madalyonun içinde resmini saklayacağın kız tipi"
"Marilyn buna bayılırdı"
"Eller dizlerinin üstüne, Angelina Jolie"
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