Kontrolü Kaybetti! Elvis Presley Rolünden Sonra Kendini Elvis Sanan Austin Butler Cringe Komasına Soktu!
Kontrolü Kaybetti! Elvis Presley Rolünden Sonra Kendini Elvis Sanan Austin Butler Cringe Komasına Soktu!
Elvis filmindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Austin Butler, son zamanlarda filmde kullandığı sesini sadece günlük hayatta değil diğer rollerinde de kullanmasıyla sık sık alay konusu oluyor. Hollywoodyüzleri isimli hesapta yabancı magazin olaylarını didik didik inceleyen Berk Yılmaz oyuncunun sesindeki farklılığı takipçileri ile paylaştı. Gelin haberin detaylarına birlikte bakalım 👇
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Yıllardır canlandırdığı "muhteşem erkek arkadaş" rolleri ile birçok genç kızın kalbinde taht kurmuş oyuncu Austin Butler'ı duymayan tahmin ediyoruz ki oldukça azdır.
Kimileri onu 9 yıl boyunca birlikte olduğu, zaman zaman kendisini bezdirdiği High School Musical oyuncusu Vanessa Hudgens ile yaşadığı uzun süreli birliktelik ile biliyordu...
Eski sevgilisi gibi kariyerine Disney platformunda oynadığı yan rollerle başlayan yakışıklı oyuncu gözlerimizin önünde büyüdü, ve yıllar sonra hayal ettiği üne kavuşmayı başardı!
Yine de kariyerine erken başlaması sayesinde şu anki şöhret hayatına sahip olduğunu ve buna her zaman minnettar olacağını söyleyen aktör Dune filmi ile kariyerini yüksek noktalara taşımaya devam ediyor.
Gelelim kendisini bugünkü tanınırlığına asıl ulaştıran film olan Elvis'e... Vanessa Hudgnes'ın zamanında verdiği "Elvis'i canlandırsa harika bir iş çıkartırdı" gazı sonucu, yıllar sonra şarkıcının hayatının ele alındığı filmin başrolüne seçildi Butler.
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Bebek sarısı saçlarını siyaha boyatan, rolü için sesini kalınlaştıran ve tamamen karaktere giren Austin filmdeki başarısıyla oldukça fazla konuşulsa da....
Oyuncunun hayranları kendisinin bir türlü rolden çıkamamasından muzdarip! 2022 senesinde vizyona giren filmin üzerinden ciddi bir zaman geçmesine rağmen Austin Butler'ın o çok sevilen Elvis rolüne ve sesine veda edemediği aşikar...
Austin Butler, Elvis aksanından kurtulmak için bir konuşma koçu tutmasına rağmen ve karizmatik oyuncunun yıllar içinde değişen sesi verdiği röportajlara böyle yansıdı👇
Oyuncunun çoğu hayranına göre filmde çok iyi bir iş çıkarmış olsa da, bu rolü başka kimsenin bu kadar iyi canlandırabileceklerine inanmasalar da Austin Butler'ın daha karizmatik durduğunu düşünerek sesini kalınlaştırdığı bir gerçek diyebiliriz.
Daha fazla söylentilere dayanamayan ve daha önce iddialara cevap vermesine rağmen bir sonuç alamayan aktör eleştirilere sonunda cevap verdi.
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Sesi yüzünden aldığı tepkilere ilk defa yanıt veren Butler "Kendimi bir süreliğine Elvis rolüne kaptırmıştım fakat sesimin o kadar da değiştiğini düşünmüyorum. Eski ses tonum da oldukça kalın ve toktu. Oynculuk yaparken de ses tonumu özellikle değiştirmeye çalışmıyorum. Duyduğunuz ses tamamen kendi sesim. Sesimin tonunu değiştirdiğimi düşünenler gerçeği bilmelerine rağmen yalan söylüyorlar" açıklamalarında bulundu.
Sizce oyuncu sesini bilerek mi kalınlaştırıyor? Yorumlarda buluşalım👇
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