Kontrolü Kaybetti! Elvis Presley Rolünden Sonra Kendini Elvis Sanan Austin Butler Cringe Komasına Soktu!

Elvis filmindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Austin Butler, son zamanlarda filmde kullandığı sesini sadece günlük hayatta değil diğer rollerinde de kullanmasıyla sık sık alay konusu oluyor. Hollywoodyüzleri isimli hesapta yabancı magazin olaylarını didik didik inceleyen Berk Yılmaz oyuncunun sesindeki farklılığı takipçileri ile paylaştı. Gelin haberin detaylarına birlikte bakalım 👇