Büyük Rezalet! Madonna'nın Konser Sırasında Tekerlekli Sandalye Kullanan Hayranına Yönelttiği Soru Olay Oldu
Büyük Rezalet! Madonna'nın Konser Sırasında Tekerlekli Sandalye Kullanan Hayranına Yönelttiği Soru Olay Oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna bir konseri sırasında hayranlarıyla etkileşim halindeyken, tekerlekli sandalye kullanan bir seyirciye akıllara durgunluk veren bir soru sordu. Detaylar 👇
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Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'yı duymayan, şarkılarını bilmeyen neredeyse yok denecek kadar azdır. Popun Kraliçesi olarak adlandırıllan şarkıcı konserlerindeki akıllara durgunluk veren performanslarıyla da ilgi çekiyor.
Uzun süredir pop müziğe yön veren şarkıcı 65 yaşında olmasına rağmen sahnede adeta bambaşka birine dönüşüyor, yaptığı sahneler ve danslarla resmen ağızları açık bırakıyor bildiğimiz gibi.
Geçirdiği hastalık yüzünden ara verdiği turneyi tammalayan dünyaca ünlü ismin Celebration Tour kapsamında konser verdiği Los Angeles'ta yaşadığı anlar kısa sürede büyük tepki çekti.
Pop yıldızı şarkı söylerken ön sırlardaki bir seyircisinden ayağa kalkmasını istedi. Hayranın ayağa kalkmadığını gören şarkıcı neden oturduğunu sorunca unutulmaz anlar yaşandı.
"Orada oturarak ne yapıyorsun?" diye üsteleyen şarkıcı birkaç kez aynı soruyu yönelttikten sonra sahnenin ucuna giderek hayranına yaklaştı ve sonunda seyircinin tekerlekli sandalyede olduğunu fark etti.
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"Politik olarak yanlış oldu. Bunun için üzgünüm. Burada olduğuna sevindim" diyerek özür dileyen Madonna yine de gelen tepkileri durduramadı.
Kısa sürede viral olan anlar şarkıcının büyük tepkilerle baş başa kalmasına neden oldu. Konsere katıla bir hayranının sonradan yaptığı açıklama göre gösterinin bir parçası olarak izleyicilerden ayağa kalkmasını isteyen Madonna bu şekilde resmen kendini utandırmış oldu...
İşte o anlar👇
Gelen tepkilere bakalım 👇
"Neden insanların oturmasına izin verilmiyor 😭"
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Vay canına! "Ayağa kalk, tekerlekli sandalyede olduğun için üzgünüm ama burada olduğun için mutluyum"🙄
"Biletim için o kadar para ödediysem, ayakta mı yoksa oturarak mı duracağıma kendim karar veririm!"
"Tanrım, bunu yaptığına inanamıyorum 😱"
"Bu beni eve gönderirdi LMAO"
"En kötüsü de 'ah, politik olarak yanlış' kısmı! Bu empati ve zeka/anlayış sahibi olmakla ilgili - siyasetle değil!"
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