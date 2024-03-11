Yeni Tarzıyla Gündem Olan Camila Cabello Oscar Kutlamalarından Yakışıklı Oyuncu Nicholas Galitzine ile Ayrıldı
Yeni Tarzıyla Gündem Olan Camila Cabello Oscar Kutlamalarından Yakışıklı Oyuncu Nicholas Galitzine ile Ayrıldı
Oscar Ödülleri sonrası düzenlenen kutlama davetine katılan şarkıcı Camila Cabello ve oyuncu Nicholas Galitzine partiden birlikte ayrılırken görüntülendi. Detaylar👇
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Geçtiğimiz gece düzenlenen ve yılın en büyük etkinliklerinden biri olan Oscar ödül töreni dün gece gerçekleşti. 96.'sı düzenlenen törende her zamanki gibi ikonik birçok olay yaşandı.
Başarılı yapımlar ve oyuncular bekledikleri ödüllerine kavuştuktan sonra Oscar Ödülleri kutlaması için düzenlenen parti için başka bir kırmızı halıda poz verdiler. Son zamanların oldukça gündemde olan isimlerinden Camila Cabello'da yeni tarzıyla gecede boy gösterdi.
Geceye katılan birçok başarılı aktörden biri de "Kalplerimiz Bir" ve "Delikanlı Kızlar" filmleriyle tanıdığımız yakışıklı oyuncu Nicholas Galitzine oldu.
Bilmeyenler için Camila Cabello ve Nicholas Galitzine Sindirella isimli 2021 yapımı filmde tanışmış ve o günden beri arkadaş olduklarını iddia etmişlerdi.
Anna Hathaway ile başrollerini paylaştıkları "The Idea of You" filmi ile ekranlara dönecek aktör ve ünlü şarkıcı Oscar Ödül töreninin sonrasında gerçekleşen kutlama partisine birlikte katıldılar.
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Şu sıralar yeni bir albüm çıkaracağı söylenen ve tüm tarzını değiştirip yaklaşık 25 kilo veren Cabello'nun oyuncu ile geceyi birlikte terk etmesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
Partide birlikte eğlenen ve kameralara poz veren ikilinin yüzünde adeta güller açıyordu...
Kutlamadan sonra da yakışıklı oyuncunun ceketini şarkıcıya vererek centilmenlik sergilemesi gözlerden kaçmadı.
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