Oscar Ödüllerinde Sahneye Anadan Üryan Çıkan John Cena'ya Madonna'dan Akıllara Zarar Verecek Bir Cevap Geldi
Oscar Ödüllerinde Sahneye Anadan Üryan Çıkan John Cena'ya Madonna'dan Akıllara Zarar Verecek Bir Cevap Geldi
Pazar gecesi 96'ncısı düzenlenen Oscar Ödülleri yine magazin dünyasının tarihine geçecek ikonik olaylara imza attı. Birbirinden ünlü isimlerin kıyafetlerini, birbirleriyle etkileşimlerini ve ödül konuşmalarını konuştuğumuz gece bitse de ne yapılan yorumlar bitti ne de olaylara verilen tepkiler...Hollywoodyüzleri'nin Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında yer alan haberin detaylarına birlikte bakalım👇
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Bu sene 96. Oscar Ödüllerinin gerçekleştiği Los Angeles adeta ünlüler geçidine dönüştü, kırmızı halı resmen dolup dolup taştı! Sinema dünyasının enlerinin seçildiği bu gecede olaylar sosyal medyayı ayrı bir salladı.
Aday olduğu 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer filminden, kariyerinin ilk Oscarını kazanan Robert Downey Jr'a, Emma Stone'un efsane ödül konuşmasına birçok muhteşem ana imza atmış ödül gecesinde unutulmaz sahneler yaşandı.
Tabii ki gecenin en önemli ana başlıklarından biri de ünlü isimlerin kırmızı halıda tüm ihtişamlarıyla taşıdıkları kıyafetlerdi. Diğer yıllara nazaran birçok ismin "sade ve şık" parçalar seçmesi gözlerden kaçmadı.
Sade derken bu kadar sadesini biz de beklemiyorduk... Sahneye 'En İyi Kostüm Tasarımı' Ödülünü vermek için resmen çırılçıplak çıkan John Cena'yı görenler neye uğradıklarını şaşırdı.
Ödül zarfını açamayan Cena sonradan üzerine geçirdiği kumaşla adeta Yunan tanrısı görünümü sergileyerek 'Poor Things' filmini ödülüne kavuşturmuştu...
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Biz bu olay böylece kapanır gider, gelecek Oscarlar'da geçmişe baktığımızda güler geçeriz diye düşünürken...Popun kraliçesi Madonna konserinde John Cena'nın çıplaklığına tepki gösterdi.
Şarkıcı sözlerine "Kadınların erkeklerle aynı özgürlüklere sahip olmadığını söylerken her zaman haklıydım. Eğer kadınlar ateşli olmak, ya da çıplak şekilde ödül sunmak istiyorlarsa kınanıyorlar ve kötü muamele görüyorlar. Hatta dikkat çekmek isteyen ucuz varlıklar olarak görülüyorlar" diyerek başladı.
"Fakat bir erkek bunu Oscar'larda yapınca alkışlanıyor ve yüceltiliyor. Eşit haklarımızı istiyoruz ve istemekten vazgeçmeyeceğiz" diyerek konuşmasını bitiren 65 yaşındaki şarkıcı konserdeki dinleyicilerden de tam destek gördü.
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