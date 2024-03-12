Oscar Ödüllerinde Sahneye Anadan Üryan Çıkan John Cena'ya Madonna'dan Akıllara Zarar Verecek Bir Cevap Geldi

Pazar gecesi 96'ncısı düzenlenen Oscar Ödülleri yine magazin dünyasının tarihine geçecek ikonik olaylara imza attı. Birbirinden ünlü isimlerin kıyafetlerini, birbirleriyle etkileşimlerini ve ödül konuşmalarını konuştuğumuz gece bitse de ne yapılan yorumlar bitti ne de olaylara verilen tepkiler...Hollywoodyüzleri'nin Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında yer alan haberin detaylarına birlikte bakalım👇