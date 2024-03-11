1974'teki Olaya Gönderme Yaptılar: John Cena Oscar Ödül Vermek İçin Sahneye Çırılçıplak Çıkınca Olanlar Oldu
1974'teki Olaya Gönderme Yaptılar: John Cena Oscar Ödül Vermek İçin Sahneye Çırılçıplak Çıkınca Olanlar Oldu
96'ncısı düzenlenen Oscar Ödülleri Töreni'ne John Cena damgasını vurdu. Kostüm tasarımı ödülünü vermek için sahneye çırılçıplak çıkan ünlü oyuncunun bu hali sosyal medyada olay oldu.
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Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, 96’ncı kez sahiplerine kavuştu.
Yıldızlar geçidinin yaşandığı gecede, başrolünde Cillian Murphy yer aldığı Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi ödül yağmuruna tutuldu.
Düşmelerin, kıyafetin azizliğine uğramaların yaşandığı gecede epey ilginç anlar yaşandı. Bunların başında da John Cena'nın sahneye çırılçıplak çıkması oldu.
Sunucu Jimmy Kimmel, 'En İyi Kostüm Tasarımı' Ödülünü "Poor Things"e vermek üzere ünlü ismi sahneye çağırdı. O sırada 1974'te yaşanan olaya değinen Kimmel, "Bugün sahneye çıplak bir adamın koştuğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu çılgınca olmaz mıydı?" diye bir soru yöneltti.
Bu soruyu duyduktan sonra ödülü verecek olan John Cena sahnenin köşesinden kendisini gösterdi ancak dışarı çıkardı.
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Sonrasında da Kimmel'a "Fikrimi değiştirdim. Sadece bu konuda doğru hissetmiyorum. Bu zarif bir olay, biliyorsun, böylesine tatsız bir şakayı önerdiğin için şu anda utanmalısın" ifadelerini kullandı.
Kimmel yaptığı esprinin "komik olması gerektiğini" söylerken Cena ise imalı ama komik bir şekilde "Erkek vücudu şaka değildir!" diyerek karşılık verdi.
Ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Cena, sadece bir zarfla önünü kapatabildiği için zarfı açamadı tabii.
Ardından perde benzeri bir şeyle üzeri kapatılan dünyaca ünlü isim ödülün sahibini açıklayabildi. John Cena'nın inanılmaz fiziği ve sahnedeki çıplak hali elbette gündeme bomba gibi düştü.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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"Tek gördüğüm Jimmy ve bir mikrofon"👇
"Aşağılama ritüeli" 👇
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Sahne arkasında John Cena'nın hazırlandığı anı da buraya bırakalım 👇
1974'te yaşanan ve hafızalara kazınan olayı da izlemek isteyenleri böyle alabiliriz 👇
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