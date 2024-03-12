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Yıllar Bir Bize İşliyor! Demi Moore'un Yıllara Meydan Okuyan Vücuduyla Taşıdığı Elbisesi Ortalığı Yaktı Geçti

Yıllar Bir Bize İşliyor! Demi Moore'un Yıllara Meydan Okuyan Vücuduyla Taşıdığı Elbisesi Ortalığı Yaktı Geçti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 19:39

Amerikalı oyuncu ve yapımcı Demi Moore, 61 yaşında adeta manken gibi taşıdığı saten, dekolteli elbise ile sosyal medya kullanıcıların kalbini hoplattı! Detaylar👇

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1981 yılında ilk defa kamera karşısına geçen Amerikalı oyuncu ve yapımcı Demi Moore kariyerinde hızlı bir yükselişe geçmiş bir zamanların ünlü isimlerinden biri.

1981 yılında ilk defa kamera karşısına geçen Amerikalı oyuncu ve yapımcı Demi Moore kariyerinde hızlı bir yükselişe geçmiş bir zamanların ünlü isimlerinden biri.

Kendisini yer aldığı Choices, Blame It on Rio, Ghost gibi filmlerle tanıdığımız oyuncuyu en son 2019 yılında beyaz perdede gördük.

Kendisini yer aldığı Choices, Blame It on Rio, Ghost gibi filmlerle tanıdığımız oyuncuyu en son 2019 yılında beyaz perdede gördük.

1962 doğumlu Moore günümüzde 61 yaşında olmasına rağmen neredeyse görünümünden hiçbir şey kaybetmemesiyle ilgi odağı oluyor.

1962 doğumlu Moore günümüzde 61 yaşında olmasına rağmen neredeyse görünümünden hiçbir şey kaybetmemesiyle ilgi odağı oluyor.

1987 yılında Bruce Willis ile yaptıkları evliliği 2000 yılında sonlandıran ünlü çift o yıllara damgasını vuran isimlerden biri olmuştu.

1987 yılında Bruce Willis ile yaptıkları evliliği 2000 yılında sonlandıran ünlü çift o yıllara damgasını vuran isimlerden biri olmuştu.

Geçtiğimiz gün Demi Moore Bruce Willis ile evliliğinden olan üç kızıyla; Rumer Willis, Scout Willis, Tallulah Willis, Oscar Ödüllerinin kutlamasının gerçekleştiği davete katıldı.

Geçtiğimiz gün Demi Moore Bruce Willis ile evliliğinden olan üç kızıyla; Rumer Willis, Scout Willis, Tallulah Willis, Oscar Ödüllerinin kutlamasının gerçekleştiği davete katıldı.
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Kızlarının yanında anneleri değil de ablaları gibi duran Demi Moore sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kızlarının yanında anneleri değil de ablaları gibi duran Demi Moore sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Derin sırt ve göğüs dekolteli kahverengi saten bir elbise giyen güzel isim sergilediği bu fit görünümle büyük beğeni topladı.

Derin sırt ve göğüs dekolteli kahverengi saten bir elbise giyen güzel isim sergilediği bu fit görünümle büyük beğeni topladı.

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Gelen tepkilere bakalım👇

"Demi'nin yüzü tüm Kardashian'lardan daha iyi görünüyor haha. Tebrikler Demi, muhteşem"

"Demi'nin yüzü tüm Kardashian'lardan daha iyi görünüyor haha. Tebrikler Demi, muhteşem"
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"Her zamankinden daha iyi görünüyor."

"Her zamankinden daha iyi görünüyor."

"Onun 61 yaşında ve BÖYLE görünüşü beyin kimyamı bozuyor 🔥"

"Onun 61 yaşında ve BÖYLE görünüşü beyin kimyamı bozuyor 🔥"

"Yaşı tersine mi dönüyor?!? Cildi kusursuz"

"Yaşı tersine mi dönüyor?!? Cildi kusursuz"

"Nasıl bu kadar genç görünüyor!!"

"Nasıl bu kadar genç görünüyor!!"

"Harikalar yaratıyor. Her zamankinden daha iyi görünüyor. 🔥🔥61🔥🔥"

"Harikalar yaratıyor. Her zamankinden daha iyi görünüyor. 🔥🔥61🔥🔥"
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"Vampir kanı olmalı! Aman Tanrım harika görünüyor 🤩"

"Vampir kanı olmalı! Aman Tanrım harika görünüyor 🤩"

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