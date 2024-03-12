Miss Türkiye 2022 Güzeli Nursena Say Miss World Güzellik Yarışması Sonucuna Gelen Tepkilere Sessiz Kalmadı
Miss Türkiye 2022 Güzeli Nursena Say Miss World Güzellik Yarışması Sonucuna Gelen Tepkilere Sessiz Kalmadı
2022 senesinde Miss Türkiye yarışmasından birinicilikle ayrılan Nursena Say son zamanlarda hazırlandığı Miss World Güzellik yarışmasında dereceye giremediğini takipçileriyle paylaşmıştı. Paylaşım sonrası yapılan yorumlara güzel isimden cevap geldi. Detaylar 👇
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Miss Turkey yarışması Türkiye'de büyük ilgi gören, katılımcıların her sene giderek arttığı ülkemizde ses getiren yarışmalardan biri olmaya devam ediyor.
2022 senesinde yüz katılımcının içinden seçilen yirmi finalist içlerinde daha önce yarışmaya katılmış ünlü güzellerimizin de olduğu Demet Şener, Prof. Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Tan Sağtürk, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar jüriliği ile en güzel üç isme karar verilmişti.
2022 yılında 'Miss Turkey' tacını takarak Türkiye güzeli seçilen Nursena Say, ülkemizi bu sene 71'incisi düzenlenen Miss World Güzellik Yarışması'nda temsil etmişti.
Dünyanın dört bir yanından katılan güzellere ev sahipliği yapan Miss World Güzellik Yarışması kainat güzelini seçmek için bu sene Hindistan'da bir organizasyon düzenledi.
Yarışma için Hindistan'a giden Nursena Say ise dereceye giremeden yarışmaya veda etmiş fakat kazandığı deneyimlerin yarışmadan önemli olduğunu belirterek takipçileriyle duygularını paylaşmıştı.
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2024 senesinin dünya güzeli ise Çek Cumhuriyeti'nden Krystyna Pyszková seçilmişti. Türkiye Güzeli Nursena Say gelen tepkilere cevap vermeden edemedi...
Sosyal medyadan paylaştığı sözlerine "Herkese merhaba. Canım ülkemin kadınını Miss World yarışmasında temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Miss World organizasyonu sosyal sorumluluk projesi odaklı bir yarışmadır. “Beauty With a Purpose” mottosuyla her kızın savunduğu/inandığı amacı olması gerekir. Dünyanın 120 ülkesinden gelen kızlar sosyal sorumluluk projelerini paylaşır, derece alan kızların projeleri 1 yıl boyunca Miss World organizasyonu tarafından desteklenir. Bu ilhamla, 2 yıl boyunca yürüttüğüm çalışmaları gururla ve büyük bir heyecanla sundum" diyerek devam eden güzel isim...
"Miss Turkey ve Miss World organizasyonları, sanılanın aksine, kadınları fiziksel özelliklerine göre sınıflandırmak-derecelendirmek yerine bulunduğu toplum içindeki duruşu, katkısı ölçüt olarak kabul edilir. Bunu başarıyla yerine getirmiş olduğuma inanıyorum, 2002 yılından sonra ilk defa yarı finale kalıp, projem top 10 içinde yer alırken, top model yarışmasında 1st Runner Up(2.) oldum. Sosyal medyada gördüğüm “başarısızlık” kampanyası benim emeklerimi ve başarılarımı hiçe saymaktır. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere bu tür uluslararası yarışmalarda kişisel başarı dışında daha etkili olan başka unsurlar oluyor :)" açıklamlarında bulundu.
"Her şeyin farkında olmakla beraber yarışan tüm arkadaşlarımı cesaretleri ve başarıları için tebrik ediyorum. Gelecek için umutlu ve heyecanlıyım. Bu süreçte beni destekleyen herkes için şükran doluyum. Nezaketin ve empatinin çoğaldığı bir dünyada yaşama dileğiyle" notuyla sözlerini bitirdi.
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