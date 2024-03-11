Miss Türkiye 2022 Birincisi Olmuştu: Nursena Say Miss World Güzellik Yarışmasında Dereceye Giremedi
Miss Türkiye 2022 Birincisi Olmuştu: Nursena Say Miss World Güzellik Yarışmasında Dereceye Giremedi
Miss Türkiye 2022 birinicisi Nursena Say, 71'incisi düzenlenen Miss World Güzellik Yarışmasına katıldı. Detaylar👇
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Her yıl düzenlenen ve katılımın her sene yükseldiği güzellik yarışması Miss Turkey'e katılan, yarışmayı dereceyle bitirdikten sonra ismini büyük kitlelere duyuran çok bildiğimiz gibi.
2022 senesinde yarışmaya katılan yüz kişiden yirmisi finale kalmış ve aralarından Nursena Say Miss Turkey birincisi seçilmişti.
Miss Turkey güzellik yarışmasını kazanan Nursena Say 24 yaşında Türkiye güzeli unvanını aldı. Say, ülkemizi 71'inci Miss World Güzellik yarışmasında temsil etmek için Hindistan'da düzenlenen kampa katıldı.
Sosyal medya hesabından yarışmadaki deneyimlerini paylaşan isim Miss World Güzellik yarışmasının finalinde dereceye giremediğini sevenleriyle paylaştı.
26 yaşındaki Türkiye güzeli yaptığı paylaşımın altına "Bugün Miss World'deki yolculuğumun doruk noktası. Bu inanılmaz deneyimi düşünürken, bir amacı olan güzellik mirasının bir parçası olma fırsatı için derin bir gurur ve minnet duygusuyla doluyum" yazdı.
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Sözlerine "Sadece yolculuğumu değil, aynı zamanda amaç ve sorumluluk anlayışımı da şekillendirmede yardımcı olan Miss World'ün Başkanı ve CEO'su Julia'ya teşekkürü bir borç bilirim. Bu kayda değer yolculuk boyunca bir ünvandan daha fazlasını kazandım; ömür boyu anılar kazandım ve kalıcı dostluklar edindim. Birlikte güldük, ağladık ve birbirimizden öğrendik, her biri kolektif büyümemize ve evrimimize katkıda bulunuyor" şeklinde devam eden isim...
"Bu yolculuk sadece hayatımı zenginleştirmekle kalmadı aynı zamanda bana birlik, şefkat ve kolektif eylemin gücü hakkında paha biçilmez dersler verdi" yazarak sözlerini bitirdi.
Bu deneyimin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyleyen isim ülkemizi en güzel şekilde temsil etmiş oldu.
Çek Cumhuriyeti'nden Krystyna Pyszková ise 2024 Dünya Güzeli olarak taç giydi.
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