Siyah Kuğu Aşkına Son! Natalie Portman Kendisini Aldatan Koreograf Benjamin Millepied'den Tek Çırpıda Boşandı

Natalie Portman'ın kocası Benjamin Millepied tarafından aldatılması geçtiğimiz yaz büyük olay yaratmıştı. Ünlü oyuncuyu genç bir kadınla aldatan ünlü koreograf tepkilerle baş başa kalmıştı. Kendisini bu durumda görmeye dayanamayan Portman duruma noktayı koydu. Detaylar👇