Siyah Kuğu Aşkına Son! Natalie Portman Kendisini Aldatan Koreograf Benjamin Millepied'den Tek Çırpıda Boşandı
Siyah Kuğu Aşkına Son! Natalie Portman Kendisini Aldatan Koreograf Benjamin Millepied'den Tek Çırpıda Boşandı
Natalie Portman'ın kocası Benjamin Millepied tarafından aldatılması geçtiğimiz yaz büyük olay yaratmıştı. Ünlü oyuncuyu genç bir kadınla aldatan ünlü koreograf tepkilerle baş başa kalmıştı. Kendisini bu durumda görmeye dayanamayan Portman duruma noktayı koydu. Detaylar👇
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Güzeller güzeli, başarılı oyuncu Natalie Portman'ı duymayan yoktur... Çoğumuzun bildiği gibi ünlü isim Benjamin Millepied isimli bir koreografla uzun yıllardır beraberdi.
2012 yılında evlenen çift geçtiğimiz sene ihanet haberiyle gündemi resmen sallamıştı. 46 yaşındaki Millepied'in güzel oyuncuyu kendinden oldukça genç bir kadınla aldatması büyük tepki çekmişti.
Ünlü koreografın iki çocuğunun annesi, Portman'ı Camille Etienne isimli 25 yaşında aktivist bir kadınla aldatması gündeme bomba gibi düşmüş ve gözler oyuncunun bir sonraki hamlesine çevrilmişti.
Natalie Portman'ın kocası yaptığından pişman olduğunu dile getirse de çoğunluk başarılı oyuncunun ihaneti affetmeyeceğine neredeyse adı gibi emindi.
İddiaya göre, Portman geçtiğimiz Temmuz ayında 11 yıllık kocasına sessizce boşanma davası açmış ve dava çoktan sonuçlanmış.
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Gündemi sallayan aldatma haberleri hakkında hiçbir açıklamada bulunmayan isim 8 ay önce kocasına gereken cevabı mahkemede vermiş!
Çiftin 2010'da Siyah Kuğu filmi vesilesiyle doğan aşkları yıllar sonra ihanet yüzünden, eskiden yaşadıkları Fransa'da böylece son bulmuş oldu.
Biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuğu olan çift bundan sonra nasıl bir yol izleyecek hep birlikte göreceğiz...
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