Noor Alfallah 83 Yaşındaki Al Pacino'nun Oğluna Hamileyken Yaşadığı Sorunları Anlattı: "Hayatım Tehlikedeydi"

Geçtiğimiz sene, 82 yaşındayken dördüncü çocuğu Roman Pacino'yu kıcağına alan ünlü Hollywood yıldızı Al Pacino, 29 yaşındaki sevgilisi ile birlikteliği yüzünden birçok eleştiri almıştı. İlk defa bir dergiye hamileliği ile ilgili röportaj veren Noor Alfallah yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Detaylar👇