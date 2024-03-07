Noor Alfallah 83 Yaşındaki Al Pacino'nun Oğluna Hamileyken Yaşadığı Sorunları Anlattı: "Hayatım Tehlikedeydi"
Noor Alfallah 83 Yaşındaki Al Pacino'nun Oğluna Hamileyken Yaşadığı Sorunları Anlattı: "Hayatım Tehlikedeydi"
Geçtiğimiz sene, 82 yaşındayken dördüncü çocuğu Roman Pacino'yu kıcağına alan ünlü Hollywood yıldızı Al Pacino, 29 yaşındaki sevgilisi ile birlikteliği yüzünden birçok eleştiri almıştı. İlk defa bir dergiye hamileliği ile ilgili röportaj veren Noor Alfallah yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
"The Godfather" filmi ile kariyerini zirveye taşıyan ünlü aktör ve yapımcı Al Pacino'yu duymayan, tanımayan yok denecek kadar azdır.
Bir zamanların en önemli oyuncularından olan Al Pacino geçtiğimiz senenin ortalarında 4. çocuğu Roman Pacino'yu kucağına almıştı.
Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda, 29 yaşındaki Noor Alfallah Pacino ile birlikteliklerinin sonucu dünyaya gelen bebek hakkında ilk defa konuştu.
Aralarındaki yaş farkı küçümsenemeyecek kadar fazla olan Alfallah'ın, Pacino'nun ilk karısı ile arasında 53 yaş var...
Eski oyuncunun 33 yaşındaki en büyük çocuğundan bile küçük olan Noor, bebeğini dünyaya getirirken yaşadığı zorlukları bir bir anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Daha önce de kendinden epey büyük iş adamlarıyla magazine konu olan Noor Alfallah, oğlu Roman'a hamileyken bir tür kanda pıhtılaşma sorunu olan HELLP sendromuna yakalanmış.
Ünlü bir dergiye verdiği röportajda bu hastalığın hamilelik sürecinde annenin hayatını tehlikeye attığını anlatan isim gerçekleri ortaya döktü...
Oğulları Roman'la verdiği pozlarda her şey normal gözükse de o zamanlar zor bir süreç atlattığını söyleyen isim birlikte olduğu Al Pacino hakkında da açıklamalarda bulundu.
Oğlunun babası olan ünlü aktör hakkında "O hayal edebileceğimden de harika bir baba" diyen Alfallah kendi babasından bile büyük olan ünlü isim için iyi yorumlar yaptı.
Alfallah "Roman, Tanrı'dan gelen en büyük hediye. Benim düşündüğümden bin kat daha iyi. Ona her gün bakıyorum ve kendimi kutsanmış gibi hissediyorum" diyerek sözlerini bitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Bizm ülkede 83 yaşındakiler bırak malı kaldırmayı, yerinden kalkamıyor garibanlar. Helal alpaçino baba:)