Prens William ve Harry Küslüğü Hastalık Dinlemedi! Kralın Kanser Teşhisinden Sonra Bile Bir Araya Gelemediler
Prens William ve Harry Küslüğü Hastalık Dinlemedi! Kralın Kanser Teşhisinden Sonra Bile Bir Araya Gelemediler
Saraydaki kaosun arı kesilmiyor... Hastalık haberleriyle çakalanan Kraliyet ailesinde Prens Harry ve William küslüklerine bir son verir diye beklerken, üzen haber geldi. Detaylar 👇
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Bildiğimiz gibi 2024 senesi Kraliyet ailesine pek de uğurlu gelmedi... Sene başından beri önce Galler Prensesi Kate Middleton'un hastalığı sonra, yeni tahta geçen Kral Charles'ın kanser teşhisi derken aile içi dargınlıklarla boğuşan saray şimdi de hastalıklarla boğuşuyor.
Kral Charles'ın kanser teşhisinden sonra gözler anında Prens William ve Harry'e çevrilmişti. Fakat Amerika'dan apar topar kralı görmeye giden Prens Harry 45 dakikalık ziyaretinin ardından biricik eşi Meghan'a dönmüştü.
Gitmeden önce Meghan ile aralarındaki ilişkiyi gözden geçirmesini söyleyen abisi William'a darılan, ardından da evliliği sonrası kraliyet görevlerinden vazgeçen Harry abisini babasına konulan teşhisten sonra aramış...
Aramış aramasına da kendisine ulaşamamış... Ayrıca Prens Harry İngiltere'ye vardığında beklediği manzara ile karşılaşmış. Bir yandan eşi Kate Middleton'un geçirdiği operasyon, bir yandan prenses hakkında ortaya atılan iddialara, diğer yandan sarayın bütün sorumlulukları omuzlarına binen William kardeşini sıcak bir kucaklamaya karşılamamış.
Meghan Markle'a yapılan haksızlık ve ırkçılık hakkında sürekli açıklamalarda bulunan asi prensimiz Harry yaptıklarından pişman mı, yoksa kralın hastalığı dolayısıyla her şeyin unutulacağını mı düşünüyor orası bilinmez ama Charles'ı ziyareti sırasında Middleton'u ve yeğenlerini görmemesi epey bir tepki yaratmış...
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İddiaya göre, Kraliçe Elizabeth'in ölümünden beri bir araya gelmeyen abi kardeş İngiltere'de de bir araya gelememiş. Harry babalarının hasta olduğu bu dönemde abisi William ile küslüğüne son vermek istiyormuş.
Fakat söylenene göre Meghan Markle İngiltere ve saraya dönmeye sıcak bakmıyor, hatta bunun geçmişte yaşadıklarının tekrarı olacağını düşünüyormuş.
İddialar arasında kanserle boğuşan Kral Charles'ın oğlu Harry'i affetmeye hazır olduğu fakat Prens William'ın buna hiç hazır olmadığı da yer alıyor.
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