Hilary Duff'un Kocası Matthew Koma Dördüncü Çocuklarıdan Sonra Geçirdiği Operasyonla Çocuk Defterini Kapattı!
Hilary Duff'un Kocası Matthew Koma Dördüncü Çocuklarıdan Sonra Geçirdiği Operasyonla Çocuk Defterini Kapattı!
Her yıl bir kişi daha artarak genişleyen ailesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Hilary Duff'ın şarkıcı eşi Matthew Koma geçirdiği bir operasyonla duruma el attı. Detaylar için içeriğimize👇
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Ünlü oyuncu Hilary Duff'ı çoğumuz daha önce yer aldığı 2001 yılında yayınlanan Lizzie McGuire dizisiyle tanıyoruz.
Resmen ekranlarda büyüyen oyuncu yıllar içinde Hollywood'un sevilen aktrislerinden biri haline geldi.
En son gündeme How I Met Your Father dizisi ile gelen Duff son zamanlarda, gittikçe büyüyen ailesi ile vakit geçiriyor.
2010 senesinde kendisinden 7 yaş büyük buz hokeyi oyuncusu Mike Comrie ile evlenen oyuncu bu evlilikle oğlu Luca'yı kucağına almıştı.
2016 senesinde bitirdiği evlilik sonrası aşkı şarkıcı Matthew Koma ile yeniden bulan Hilary Duff dünyaya iki kız çocuğu getirmişti.
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Biri beş diğeri iki yaşında olan iki birbirinden sevimli kız çocuğunun eklenmesiyle beş kişi olan aile müjdeli haberi sevenleriyle paylaşmıştı.
Dördüncü bebek haberiyle ailelerinin genişleyeceği haberini veren güzel isim takipçilerinden birçok tebrik mesajı aldı fakat...
Bu ikilinin sahip olacağı son çocuk olacak gibi görünüyor. Matthew Koma daha fazla çocuk istemiyor olacak ki doğum kontrolü için "vazektomi" ismi verilen operasyon için sık sık hastaneye yolu düşüyor...
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Doğrusu hiç de kötü değil. Kesinlikle dişçiye gitmekten daha iyi" diyen şarkıcı yaptırdığı işlemi takipçileriyle böyle paylaştı.
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