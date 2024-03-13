Yine Leonardo DiCaprio Yine Çapkınlık! Ünlü İsim Bir Partide Rol Arkadaşıyla Flörtleşirken Kameralara Yansıdı
Yine Leonardo DiCaprio Yine Çapkınlık! Ünlü İsim Bir Partide Rol Arkadaşıyla Flörtleşirken Kameralara Yansıdı
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/03/12/leonar...
Magazin gündeminden çapkınlıklarıyla düşmeyen dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio geçtiğimiz gün yeni bir projede rol alacağı oyuncu Teyana Taylor ile Oscar sonrası bir partide sarmaş dolaş görüntülendi. Detaylar👇
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Kariyerine inanılmaz bir çıkış yaparak başlamış ve film sektöründe adını duyurmuş dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio'yu daha önce duymayan yoktur.
Yakışıklı oyuncu yer aldığı yapımlarla Oscar sahibi bir aktör olmayı başarmış olsa da magazin gündemine pek de iç açıcı olmayan özel hayatı ile sık sık düşüyor.
Kendisinin ismini sık sık ilişki yaşadığı yaşça küçük kadınlarla ve çapkınlarıyla duymaya alışsak da en son 22 yaşındaki bir Playboy modelinin oyuncu hakkındaki açıklamaları büyük olay yaratmıştı.
Yirmili yaşlardaki birçok kadınla daha önce ilişki yaşayan DiCaprio, henüz isminin duyurulmadığı bir dram filmi ile beyaz perdeye geri dönecek!
Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim gibi isimlerin yer alacağı Paul Thomas Anderson yapımı filmin oyuncularından biri olan Teyana Taylor DiCaprio ile bir partide oldukça yakın şekilde görüntülendi!
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Oscar Ödülleri öncesi düzenlenen bir partide Dicaprio ile Taylor'un eli belinde, samimi bir şekilde dans ettiği görüntüler kısa sürede viral oldu.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Teyena Taylor'un DiCaprio'nun saçlarını bağlaması ve giderek yakınlaşmaları da gözlerden kaçmadı...
Söylenenlere göre Leo'nun hala bir ilişkisi varmış ve Teyana ile birlikte değilmiş. Sadece arkadaş olduklarının altını çizen ikili aralarında romantik bir ilişki olmadığını söyledi.
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