Popun Kraliçesinden Beklenmedik Sürpriz! Madonna'nın Konser Ortasında Cardi B ile Sergilediği Şov Gündem Oldu
Popun Kraliçesinden Beklenmedik Sürpriz! Madonna'nın Konser Ortasında Cardi B ile Sergilediği Şov Gündem Oldu
Hastalığı yüzünden yarıda bıraktığı dünya turnesine son hızla devam eden pop müziğin kraliçesi Madonna konser sırasında hayranlarına beklenmedik bir sürpriz yaptı. Detaylar 👇
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Yıllardır koruduğu şöhreti tüm hızıyla devam ettiren, yıllara meydan okuyan popun kraliçesi ünvanını sonuna kadar hak eden Madonna hayranlarına sunduğu performanslarla müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor.
Yaşadığı enfeksiyonlar sonucu başladığı dünya turnesine ara veren Madonna son hızıyla sahnelere geri dönmüş ve Los Angeles konserinde yaşadığı olayla gündemi sallamıştı.
Tekerlekli sandalye kullanan bir dinlecisine yönelttiği soruyla büyük bir tepkiyle baş başa kalan Madonna adeta hayranlarına bir jestte bulundu.
65 yaşındaki şarkıcı sahnede bir anda 31 yaşındaki ünlü rapçi Cardi B ile o günün izleyicilerine özel bir şov yaptı!
Ünlü şarkıcılar sahnede performans sergileyen dansçılara puan vererek seyircinin eğlenceli anlara şahit olmalarını sağladılar.
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Kısa süren sürprizin arından dansçılarla birlikte sahneyi terk eden Cardi B, Madonna hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.
İşte o anlar👇
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